A pályázati tájékoztató füzeteket kidolgozó munkacsoportok elkészítették a végleges pontozási rendszert, és habár még nem jelent meg hivatalosan, szinte biztos, hogy ez a végleges füzet megjelenéséig nem fog változni. Ma részletesebben ismertetjük a pontszerzési lehetőségeket a fiatal gazdák támogatásánál, jövő kedden pedig az állattenyésztési pályázatoknál szerezhető pontokat vesszük számba.

A DR 30-as intézkedésnél összesen 250,7 millió euróra lehet pályázni. Egyetlen kiírás lesz, mely addig tart, amíg a teljes összeget lefedik pályázatokkal. Az összegből 75,2 millió eurót elkülönítettek a hegyvidéken gazdálkodók pályázatainak kifizetésére, vagyis ők külön pályáznak.

A nem hegyvidéki pályázatoknál 15 pont jár azoknak, akik mezőgazdasági egyetemet, líceumot vagy posztlíceumot végeztek, 10 pont pedig azoknak, akik érettségi megszerzése nélkül végeztek mezőgazdasági líceumot vagy az első szintnek megfelelő szakmai képzésen való részvételt igazoló iratot tudnak felmutatni a pályázat leadásakor.

30 pont jár annak a zöldségtermesztőnek, aki legkevesebb 7100 euró SO értékű területű fóliában (ez gyakorlatilag 31 ár terület: egy hektár fóliában termelt zöldség értéke 23 649 euró SO) vagy üvegházban termel zöldséget, és vállalja, hogy a kapott támogatásból beruházásként megvalósítja a fóliasátor fűtését. 20 pontot kap, aki 2300 és 7100 euró közötti SO értékű területen, fóliában termel zöldséget, és vállalja a fűtés megoldását, valamint azt, hogy a fedett területet a második részlet kifizetéséig megnöveli 7100 euró értékűre.

Pont jár a gazdaságok átvételére. A legtöbb, 10 pont akkor jár, ha a pályázó egy 60 év feletti személytől veszi át a gazdaságot. 7 pontot kap az a pályázó, aki teljesen átvesz két gazdaságot, 5 pontot pedig, aki egyet vesz át.

Tíz pont jár annak a pályázónak, aki valamely mezőgazdasági szövetkezet (nem szükséges, hogy részvényes legyen) vagy termelői csoport tagja.

Pontot kap a pályázó, ha a területek részben vagy egészben, illetve az állatok mind saját tulajdonban vannak. Legtöbb 10 pont jár, ha a terület mind saját tulajdonú, ha nem, a bérelt és saját tulajdonú területekre százalékarányt kell számolni.

Öt pont szerezhető azzal, ha a pályázó ökogazdálkodást folytat, és szerepel a megyei mezőgazdasági igazgatóság erre vonatkozó nyilvántartójában. Legtöbb 10 pont jár annak a pályázónak, aki a növények természetes beporzására legalább öt méhcsaládot tart, feromoncsapdákkal védekezik a kártevő bogarak ellen vagy zárt légtérben poszméheket (dongókat) használ a növények beporzására.

10 pont jár a pályázónak, ha a támogatás segítségével olyan beruházásokat valósít meg, amelyek környezetkímélőek, csökkentik az üvegházhatást, komposztálóberendezést vásárol és a hulladékot trágyaként használja saját farmján, olyan berendezéseket vásárol, amelyek csökkentik az energia- és vízfogyasztást, bio lebomló csomagoló- és újrahasznosítható anyagokat, valamint megújuló energiaforrásokat használ a gazdaságában. A pályázó vásárolhat energiaforrástól független, napelemes csepegtetős öntözőberendezést is, ahol a napenergia által termelt elektromos energia működteti a vízpumpákat. Ennél a pontszerzési lehetőségnél a beruházás értéke a 70 ezer eurós támogatás legkevesebb 10 százalékát kell hogy kitegye.

A hegyvidéki pályázatokat más pontozási rendszer szerint bírálják el. A szakmai végzettség pontozása megegyezik a nem hegyvidéki pályázatokéval (15, illetve 10 pont). 25 pont jár az állattenyésztési pályázatokra, vagy ha a vegyes gazdaság teljes euró SO-jából (értékéből) több mint 50 százalékot tesznek ki a haszonállatok. A gazdaság átvételénél 15 pont jár akkor, ha a pályázó egy 60 év feletti személytől veszi át a gazdaságot. 10 pontot kap az a pályázó, aki teljesen átvesz két gazdaságot, 7 pontot pedig, aki egy gazdaságot vesz át. Tíz pont jár annak a pályázónak, aki valamely mezőgazdasági szövetkezet vagy termelői csoport tagja. Legtöbb 5 pont szerezhető azzal, ha a mezőgazdasági terület mind saját tulajdonú, ha nem, a bérelt területek arányában százalékpontot kell számolni. Tíz pont jár, ha a hegyvidéki pályázó környezetkímélő ökogazdálkodást folytat és szerepel a megyei mezőgazdasági igazgatóság erre vonatkozó nyilvántartójában. Szintén 10 pont jár a precíziós mezőgazdaság és az automatizálás megvalósításáért (például digitális technikák alkalmazása, nedvességérzékelők használata, GPS használata a mezei munkálatoknál, mezőgazdasági drónok, fejőrobotok vásárlása stb.). Ugyancsak tíz pont szerezhető azzal, ha a pályázó a támogatás segítségével olyan beruházásokat valósít meg, amelyek környezetkímélőek, csökkentik az üvegházhatást, komposztálóberendezést vásárol és a hulladékot trágyaként használja saját farmján, olyan berendezéseket vásárol, amelyek csökkentik az energia- és vízfogyasztást, és megújuló energiaforrásokat (például napenergiát) használ a gazdaságában. Ennél a pontszerzési lehetőségnél a beruházás értéke a támogatás értékének legkevesebb 10 százalékát kell hogy kitegye.

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kapott információ szerint szinte biztos, hogy a kiírás első hónapjában a pályázat letevéséhez szükséges minimális pontszám 85 pont lesz, vagyis alacsonyabb pontszámú pályázatokat nem lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. A második szakaszban a minimális pontszám 60-ra csökken, s csak a harmadik szakaszban tölthetők fel a legalább 30 pontot összesítő pályázatok. Természetesen nagyobb az esélyük a magasabb pontszámú pályázatoknak, ezért érdemes megfontolni, hogy milyen pontszerzési lehetőségeket vállal be a pályázó az üzleti tervében.