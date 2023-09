Magyarország kiáll a kárpátaljai magyarok mellett

A kormányfő emlékeztetett: a tanévkezdéskor a kárpátaljai munkácsi magyar középiskola új ukrán vezetése megtiltotta, hogy az iskolai eseményeken a magyar himnuszt énekeljék és a magyar nemzeti színeket viseljék. Az ukránok évek óta sanyargatják a magyar iskolákat, ukrán iskolákká akarják azokat alakítani, és ha ez nem megy, be akarják őket zárni – fogalmazott Orbán Viktor. Hangsúlyozta: a magyar kormány minden nemzetközi fórumon harcol a kárpátaljai magyarok, különösen a magyar gyerekek jogaiért.

Ellentétes a kontinens érdekeivel, hogy Brüsszel leválasztja Európát az orosz energiahordozókról – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: meggyőződése, hogy Brüsszel döntése ellentétes a kontinens érdekeivel, „de most nincs elegendő erőnk, hogy ezt megakadályozzuk”. Orbán elmondta azt is, hogy Magyarország keleti külpolitikai stratégiája működik, és a nemzeti kormány kiemelkedő vállalása, hogy az energetikai világpiac felfordulása ellenére fenntartja Magyarország energiabiztonságát és felépíti a függetlenséget garantáló energiagazdaságot. Közölte: a kormány célja, hogy csökkentse a brüsszeli döntés negatív hatásait; Törökország, valamint a türk világ stratégiai szerepet játszik Európa energiaellátásában, így Magyarország nyáron energetikai együttműködést hozott létre Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral.

Magyarország politikai­lag elég stabil, gazdasága pedig elég erős, hogy letörje az inflációt, megvédje a nyugdíjakat, a fizetéseket és a munkahelyeket és a következő évben ismét jelentős gazdasági növekedést érjen el – jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva: megszorításról szó sem lehet. A miniszterelnök azt mondta, ősszel Magyarország ellenfelei – a Soros-birodalom, a brüsszeli bürokraták és az amerikai demokraták – várhatóan egyszerre lépnek majd fel követeléseikkel, „de ezeket nem fogadhatjuk el, mert nem akarunk visszamenni oda, ahová terelni akarnak bennünket, a Gyurcsány-korszakba”. Orbán Viktor kifejtette: „Az amerikai adminisztráció továbbra is azt akarja, hogy Magyarország is szálljon be a háborúba, szállítson fegyvert és adjon még több pénzt Ukrajnának, Brüsszel pedig azt akarja, hogy engedjük be a migránsokat, építsünk nekik migránsgettókat, engedjük be a szexuális propagandát az iskolába, valamint engedjünk át nekik gazdasági döntési jogköröket, mondjunk le az önálló külpolitikáról és adjuk fel az egyhangú döntés jogát a külpolitikai kérdésekben.” Kijelentette, Magyarország nem tartozik a „jawohl-országok klubjába”, akik ha telefont kapnak Brüsszelből, csak annyit válaszolnak: „Igenis!”