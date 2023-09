Következő írásunk

Olvasónk, jó barátunk, Sütő István rövid levében hívta fel figyelmünket a Vargyas felett, a Hagymásban található megyekapu mostoha állapotára. Mint írja, Kökösből menekítették „még a komcsi időben”, aztán a már néhai Ilkei Ferenc polgármester újíttatta meg, a most zajló útjavítás viszont igen megviselte a jelképet. Sőt, az sincs kizárva, meg is rongálták: a megye szó első betűje hiányzik, hiá­ba kereste, nem lelte a helyszínen, valószínűleg elvitték. „Utána kéne nézni a pontos történetének, s nyilvános ígéretet kiszedni az illetékesektől, hogy felújítják, megóvják” – fogalmazott a vargyasi bútorfestő. Mi csak annyit tehetünk hozzá: hátha így is lesz!