Mindig légy képben a legfrissebb jogszabályokról, amik a cégedet érintik! /X/

Amikor egy vállalkozást vezetünk, rengeteg olyan feladattal is szembesülünk, amelyek nem feltétlenül a kreatív oldalát jelentik majd a munkánknak. Ugyanakkor annak érdekében, hogy megfeleljünk az előírásoknak, ezekkel is muszáj foglalkoznunk.

A jogi ügyeinket online is rendezhetjük

Ma már szerencsére akad olyan opció, amellyel hatékonyan, és a lehető legkevesebb idő- és energiaráfordítás mellett végezhetjük a cég működéséhez elengedhetetlen feladatokat. Az Alex egy olyan elektronikus jogi ügyintéző rendszer, amely számos helyzetben kiváló lehetőséget teremt arra nézve, hogy a lehető legdinamikusabban, a legrövidebb idő alatt, valamint kedvező árak mellett rendezzük ezeket.

Mikor jó döntés ezt a megoldást választani?

Az Alex elsősorban sztenderd jogi ügyleteket kezel online. Azaz személyes találkozás és akár külön ügyvédi konzultáció nélkül valósíthatjuk meg az ügyintézést. Emellett akkor is ideális választásnak bizonyulhat, amikor bonyolultabb ügyekhez van szükség valamilyen gyors és szakszerű támogatásra: ilyenkor online ügyvédi konzultációt vehetünk igénybe, akár amellett, hogy az automatikus folyamatokban rejlő előnyöket is kiaknázzuk.

Ha pedig személyes jogi tanácsadásra van szükség, a KRS Ügyvédi Irodán keresztül ez is biztosítva van számunkra.

Utóbbi garantálja azt is, hogy a legfrissebb jogszabályok és törvényi rendelkezések keretében valósíthassuk meg terveinket. Ez kiemelten fontosnak bizonyul, kiváltképpen olyan változékony társadalmi, gazdasági és politikai helyzetben, amely jelenleg mindennapjainkat is jellemzi.

Például az Oroszország elleni szankciók is hatással lehetnek a vállalkozásunkra, hiszen ennek kapcsán a kettős felhasználású termékek külkereskedelme is szigorú szabályozás hatálya alá került. Ezek vonatkoznak egyrészt olyan termékekre, amelyek egyszerre lehetnek polgári és katonai alkalmazásra is alkalmasak, de fontos tisztában lenni azzal, hogy emellett a szolgáltatásnyújtás is korlátozás alá került.

Ennek keretében érintettek a könyvelési és adótanácsadói szolgáltatások, de az üzletviteli és vezetési tanácsadás is, ahogy a PR, az építészet, a mérnöki, jogi, informatikai területek és számos más típusú szolgáltatás is. Az Alexen keresztül választhatjuk például a cégoptimalizáló szolgáltatást, amelynek keretén belül feltehetjük kérdéseinket meglévő szerződéseinkkel kapcsolatban, de kérhetünk online konzultációt is, a gyors válaszok érdekében.

Számos céggel kapcsolatos ügylet közül választhatunk

A cégalapításról, a részvények átruházásáról, a cégváltozások bejegyzéséről, a végelszámolásról, a munkaszerződésekről, a titoktartási szerződésekről, az adatkezeléssel vagy a home office-szal kapcsolatos teendőkről mind gondoskodhatunk rugalmasan, kedvező feltételek mellett. Az online jogi ügyintézést választva időt, energiát és pénzt spórolhatunk, s az így megspórolt erőtartalékokat a cég fejlődésére fordíthatjuk. (X)