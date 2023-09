Noha a portrébeszélgetés a két író legújabb regényei köré épült, valójában együttgondolkodást jelentett irodalomról, történelemről és művészetről, s Murányi Sándor Olivér elsődleges célja, hogy a könyvtár olvasótermébe összegyűlt érdeklődők egy szűk óra alatt jobban megismerjék a szerzőket, sikerült. Murányi Sándor Olivér azt is megjegyezte, Pál Ágoston parajdi vadőrtől érkeztek Sepsiszentgyörgyre, akivel megalapítottak egy természettel és irodalommal egyaránt foglalkozó egyesületet, s azt is tervezik, hogy bemutassák azokat az írókat, akik sokat mozognak a természetben, mint például Vida Gábort. A mostani beszélgetés egyetlen témája az alkotás, kanyarodott vissza a kettős könyvbemutatóhoz, s mint mondta, noha Bodor Ádám úgy fogalmazott, nincs butább kérdés, mint egy írót arról faggatni, mit ír és mit olvas, ő maga olvasóként mégis arra kíváncsi a leginkább, hogy mire gondoltak a szerzők, mi indítja el bennük az alkotás folyamatát?

E kérdés és hasonlók kapcsán fogalmazták meg válaszaikat az írónők: Hidas Judit több kötet szerzőjeként a 2023-ban megjelent, Nem vagy többé az apám című regényéről szólva mesélt munkájáról, míg Péntek Orsolya – aki egyben képzőművész is – legutóbbi, a Vénusz jegyében – Pécs regénye (2022-ben jelent meg és a város történetét dolgozza fel benne) című könyvét ismertetve szólt alkotásairól.

Kemény és merész című regényé­ben Hidas Judit nem egy apa és lánya közötti szakítástörténetet írt meg, hanem különböző stációit próbálta meg bemutatni annak a folyamatnak, amikor egy apa úgy szorul ki egy családból, hogy véd- és dacszövetség alakul ki ellene, arról ír, milyen szemszögből tekint egy gyermek a válásra, történetének fele fikció, fele valóság, s szerinte az a fontosabb, hogy az olvasó mindabból, ami őt foglalkoztatja, mit talál a történetben, éppen ezért az általános érvényűt próbálta kiemelni. Péntek Orsolya előbb volt festő, mint író, képzőművésznek készült, majd verset, később prózát írt, s kiderült, utóbbihoz több érzéke van.

Első regényét tíz évig írta, ugyanis történészként is vizsgálja témakörét, délelőttönként fest, esténként pedig ír, monarchiás családtörténetében saját családjának dokumentumait dolgozta fel, s az érdekelte, létezik-e még a monarchiás identitás, átvihető-e az a 21. századba. A Vénusz jegyében – Pécs regénye című könyvét két évig tartó, a város speciális történetéhez kapcsolódó kutatómunka előzte meg, s mind a török időket, mind a második világháborút tekintve úgy véli, a várostörténet nem szinonimája az ország történetének, lényegesen különböznek egymástól, s szerkesztőként saját szövegeivel is ugyanolyan kegyetlen, mint bárki mással. Kritikához való viszonyulásmódról, olvasói visszajelzésekről, a kortárs irodalom nőábrázolásáról is beszéltek még, s abban mindannyian egyetértettek, ha valaki ír, első számú kötelessége, hogy olvasson is. Az irodalom sorsát tekintve nem borúlátóak, úgy vélik, nem baj, ha megváltozik a művek médiuma. Azt látják, a fiatalok olvasnak, csak nem azt, amit annak idején ők, ugyanakkor úgy vélik, „fel kell pakolni” a verseket az Instagramra is, mert azé a jövő, aki a közösségi médiában is jelen van.