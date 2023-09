A parlamenti ülés félórás késéssel kezdődött a kitűzött időponthoz képest, a jogszabály végleges szövegét pedig tíz perccel korábban osztották szét, így a teremben senki sem tudta, hogy pontosan mit tartalmaz, mert a hétfői kormányülésen elfogadott változaton is módosítottak még. Épp ezért nem tudta megmondani Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, hogy aláírják-e az USR által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt – a felelősségvállalással beterjesztett törvénytervezetek elfogadását ugyanis csak a kormány megbuktatásával lehet megakadályozni –, de arra többször is felhívta a figyelmet, hogy a szociáldemokrata–liberális koalíciónak 60 százalékos többsége van, ilyen körülmények között pedig egy bizalmatlansági indítvány inkább médiaszereplésre alkalmas, mint a kormány leváltására.

Az ülés előtt Florin Roman liberális képviselő azt állította, hogy a magán­nyugdíjak államosítására is kísérletet tesz a kormány, és meg is nevezett egy szociáldemokrata pénzügyminisztériumi államtitkárt, aki állítólag becsempészte a törvénytervezetbe azt a kitételt, hogy az embereknek írásbeli nyilatkozatot kell adniuk arról, miszerint fenn kívánják tartani a magánnyugdíjukat is, ellenkező esetben minden az államkincstárba megy. Ezt az értesülést Marcel Ciolacu kormányfő határozottan cáfolta; azt mondta, egyáltalán nem beszéltek a magánnyugdíjakról.

A kormányfő húsz percen keresztül ismertette az intézkedéscsomagot, ez­alatt lényegében megismételte a hétfői kormányülés előtt elhangzott nyilatkozatát (amelyet lapunk tegnapi számában foglaltunk össze): elmondta, hogy a törvény csak a kezdete annak az átfogó reformnak, amely méltányosabb alapokra fogja helyezni az államot. Vége a kettős mércének, az állami kiváltságoknak és a magánszférában adott kivételezéseknek, ez így nem mehet tovább. Kijelentette, hogy az elmúlt három hónapban mindennap tárgyaltak és minden érintett kategóriával egyeztettek a szükséges intézkedésekről. Többször is hangsúlyozta, hogy ezek nem a dolgozó és tisztességesen adót fizető személyek és cégek ellen irányulnak, hanem az ingyenélők, pazarlók, adócsalók ellen; ők majd többet fognak befizetni, és magasabb adót vetnek ki a luxusra (nagy értékű házakra, járművekre stb.), illetve a káros szenvedélyekre is (alkohol, dohány, szerencsejáték), a hétköznapi embereknek azonban semmivel sem lesz több fizetnivalójuk, mint eddig, és nem is vesznek el tőlük semmit, mint 2010-ben.

Marcel Ciolacu az állami szolgáltatásokról is beszélt, amelyek színvonalát emelni kell, mivel az állami bérek emelkedésével nem javultak, és kijelentette, hogy egyszerűsíteni kell a törvényeket és erősíteni az ellenőrzéseket. Elmondta, hogy a kis jövedelműek adóiból és az állami beruházásokból tartják fenn az államot, itt a legnagyobb a munkára és a legkisebb a tulajdonra kivetett adó, emellett pedig az adócsalás és adóelkerülés mértéke is magas, az adóbehajtásé pedig alacsony. „Nem kockáztathatjuk Románia jövőjét, a helyreállítási pénzek elvesztését, az OECD-tagságot, ezért új alapokra helyezzük az adórendszert, és nulla toleranciát hirdetünk a korrupció, illetve a meg nem szolgált jövedelmek ellen; ez a kormány a dolgozók, nyugdíjasok és tisztességes cégek oldalán áll” – hangsúlyozta. Azt többször is elmondta, hogy ez a kormány végre fogja hajtani azokat a reformokat, amelyekhez az előzőeknek nem volt bátorságuk, mert a köz érdeke fontosabb a választási számításoknál.