HÓDÍTANAK A SZÉLSŐSÉGESEK. A romániaiak összesen 23 százaléka szavazna szélsőséges pártra, ha most tartanák a választásokat – derült ki a CURS közvélemény-kutató intézet legfrissebb felméréséből.

A legnépszerűbb alakulat most is a Szociáldemokrata Párt (PSD) – támogatottsága 31 százalékos –, és utánuk a Nemzeti Liberális Párt (PNL) következik 19 százalékkal, de ha összeadjuk a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 18 százalékát és a Diana Șoșoacă által vezetett SOS Románia (SOSR) párt 5 százalékát, a szélsőségesek kerülnek a második helyre a választók preferenciáiban. A két párt egyébként egymás vetélytársa: az AUR veszített híveiből, az SOSR pedig gyarapította táborát. Bejutó helyen még csak a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) áll 11 százalékkal, az RMDSZ pedig kiesne a parlamentből a jelenleg mért 4 százalékával. A felmérésből az is kiderül, hogy a megkérdezettek többségét az infláció, a magas árak, az alacsony jövedelmek és a korrupció foglalkoztatja leginkább. A válaszadók magas aránya – 69 százaléka – úgy látja, hogy az ország rossz irányba halad. (Maszol)

NEM KENŐPÉNZ, MEGTAKARÍTÁS. Megfellebbezte 30 napos előzetes letartóztatását a Vaslui megyei önkormányzat vesztegetés elfogadása közben tetten ért elnöke. Közben az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) kezdte átvizsgálni Dumitru Buzatu vagyonát; azt akarják megtudni, hogy a politikus rendelkezik-e olyan vagyonelemekkel, pénzösszegekkel vagy bankszámlákkal, amelyeket nem tüntetett fel a vagyonbevallásában, amely meglehetősen tekintélyt parancsoló: vagyonbevallása négyoldalas, ezen 14 ingatlan (öt ház, 100 hektár fölötti földterület, 39 hektárnyi erdő, három beltelek), egy hajó, két autó, egy lakókocsi, egy motorkerékpár és több tízezer euró található. A hivatalos jövedelme is magas: tanácselnöki munkabére mellett öregségi nyugdíjat és (volt képviselőként) különnyugdíjat is kap (utóbbit visszaperelte), ezek összege tavaly meghaladta a 333 ezer lejt, ami közel 28 ezer lejt jelent havonta. A filozófiát végzett Buzatu 68 éves, 30 éve tevékenykedik közalkalmazottként, és 2012 óta áll a legszegényebbként számontartott megye élén. A péntek esti rajtaütésről készült, a DNA által nyilvánosságra hozott felvételből kiderül, hogy Buzatu megpróbálta letagadni a frissen átvett 1,25 millió lej eredetét: azt felelte az őt tetten érő nyomozónak, hogy a megtakarított pénze. Később módosította álláspontját, és azt mondta: a pénzt kölcsönkapta az őt megvesztegető üzletembertől, majd ismét azt, hogy megtakarított pénz. (Krónika)

MELEG EBÉD MAJD TÉLEN. A tanév negyedik hetében még egyetlen gyermek sem kap meleg ebédet az iskolában: a kormány csak júniusig irányzott elő pénzt erre, az oktatási minisztérium pedig csak most készíti elő az alkalmazási szabályozást. Az idén még csak 450 iskola mintegy 133 ezer diákjának adna ingyenebédet a kormány, nekik is abból a pénzből, amely a pedagógusok júniusi sztrájkja idejéből maradt meg, 2024. január elsejétől azonban már országszerte kiterjesztenék az iskolaelhagyás visszaszorítását célzó programot, azaz három hónap múlva már egymillió diáknak kellene az iskolában ebédelnie. Egy ebédre egyébként 15 lejt ad a kormány. (Edupedu)