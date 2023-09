Minőségi motorolajjal a teljesítmény is jobb lehet /X/

Keressük a megbízható márkákat!

A Shell olaj ideális választás lehet a motor számára, a beszerzése egyszerűen megoldható a FilterABC oldaláról. Minden nagyobb gyártó termékei megtalálhatóak rajta, így akár még a Shell készítményei között is válogathatunk. Miért éppen jó választás ez a márka? Mert kiváló minőségű adalékanyagot tölthetünk bele a motorba. Ez az egyik legfontosabb tulajdonság, ha motorolajról van szó, mivel sokkal hatékonyabban fejti ki a hatását, mint a többi készítmény. De mégis mire jó a motorolaj?

Egy kisebb teljesítményű motorban is rengeteg mozgó alkatrész van. Mozgás közben ezek az elemek folyamatosan egymáshoz érnek, aminek következtében súrlódás alakul ki. Az alkatrészek emiatt kopni fognak, megrepedhetnek és idővel akár még a törés veszélye is fennállhat, ami már igazán súlyos károkhoz vezethet, pláne, ha menet közben történik. Hogy ezt az egész folyamatot megelőzzük, motorolajat használunk. Ez egy olajfilmréteget hoz létre az egyes alkatrészeken. Csökkenni fog a súrlódás hatása, így lassabban fog elhasználódni az adott elem. A motor sem fog túlmelegedni, valamint még a motorzaj is csökkenni fog.

Itt lépnek képbe az olyan minőségi termékek, mint a Shell motorolajok. Egyrészt sokkal hatékonyabban védik az alkatrészeket a súrlódással szemben, másrészt még arra is képesek, hogy a motor teljesítményét növeljék. Ezért is fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a beszerzésre, mivel nem mindegy milyen motorolaj kerül a motorba.

Figyeljünk a viszkozitásra!

Minden egyes motorolaj nevében találhatunk egy “azonosítót”. Ez általában egy számból, egy W betűből és még egy számból áll. Ez fejezi ki az adott motorolaj viszkozitását. Erre fontos odafigyelni, mivel minden motor esetében pontosan meg van határozva az, hogy milyen viszkozitású adalékanyag kerülhet bele.

Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor a motorolaj nem fogja elérni a kívánt hatást, nem fog védelmet nyújtani az alkatrészek számára. Akár az is megeshet, hogy a motor működése akadozni fog és leállhat, ezért mindig kövessük az előírásokat, ne kísérletezzünk!

Ajánlott szakemberrel konzultálni

Mint látható, a motorolaj fontos szerepet tölt be nemcsak a motor, de az egész jármű életében. A kiválasztását ezért sem szabad félvállról venni. Ha első alkalommal vásárolunk ilyen terméket, mindenképpen egyeztessünk szakemberrel, aki lehet az autószerelőnk, vagy felvehetjük a kapcsolatot az adott oldallal, ahonnan rendelünk, hogy mégis melyik készítményt ajánlják egy adott modellhez.

A motorolaj cseréjéről sem szabad megfeledkezni, ezért is jó, ha mindig van otthon tartalék.