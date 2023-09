Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 18 órától Tamási Áron Szüntelen király című mesejátéka alapján készült új előadását mutatja be a sepsiszentgyörgyi bábszínház a Cimborák stúdióteremben. Báb- és díszlettervező: Szász Zsolt, rendező: Nagy Lázár József. A bemutatót követően az előadást szeptember 30-án, szombaton 17 órától a magyar népmese napja alkalmából is játsszák. Várnak minden 8 év fölötti nézőt. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet. További információk a facebook.com/Cimborak oldalon.

Zene

KAMARAZENE. Szeptember 29-én, pénteken 19 órakor az Árkosi Kulturális Központ (Zeneház, Sepsiszentgyörgy, Olt u. 6.) hangversenytermében kivételes kamarazene-koncertre kerül sor Teodora Bălănică-Ciurezu (hegedű), a bukaresti Zeneakadémia doktorandusza, a Carmen Sylva Művészeti Líceum hegedűtanára és Gabriel Gîțan (zongora), a bukaresti Román Opera zongorakísérője előadásában. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

ŐSZI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a Pro Cantus Firmus Egyesület szervezésében október 1-jén, vasárnap 17 órakor őszi hangversenyre kerül sor a zene világnapjának tiszteletére Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban. A fellépő kórusok: a Mezőkeresztesi Kamarakórus (Magyarország), a kovásznai Pastorala Kamarakórus, a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, valamint a Cantus Firmus Vegyes Kar.

Szent Mihály ünnepe Benedek-mezőn

A sepsiszentgyörgyi Waldorf-közösség hagyományosan családi nap formájában üli meg Szent Mihály ünnepét. A tanév során ez a közösség egyik fontos kültéri eseménye, amelyen – óvodától 8. osztályig – évről évre együtt ünnepelnek. Szeptember 30-án várnak Benedek-mezőn minden családot, pedagógust, egykori diákot és szülőt.

Gombanap Sepsiszentgyörgyön

A László Kálmán Gombász­egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében szeptember 30-án, szombaton gombanapot tartanak a Kónya Ádám Művelődési Házban, melyre várnak minden természetkedvelő családot. Az idei téma: Városi gombák. Gombák Sepsiszentgyörgyön és környékén. A program 9.55-kor kezdődik sugásfürdői gombásztúrával, melyen szakavatott vezetők segítenek felismerni az ehető és mérgező gombákat (rossz idő esetén elmarad). Túravezető: Zoltán Sándor. Gyülekező a sepsiszentgyörgyi belvárosi buszmegállóban, a Művészeti és Népiskola előtt. A túra végeztével az érdeklődők megtekinthetik az Erzsébet parkbeli gombás plakátot. További részletek az sznm.ro és a gombasz.ro honlapon.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Az ezermester postatiszt. Balázs Béla (1884–1956) élete, feljegyzései. 20.06 Citeragála Nagyajtán. 20.26 Kopjafa Bodosi Dánielnek a kisborosnyói Történelmi Emlékparkban. 21.00 Tanévnyitók. 21.20 A szárazajtai megtorlás emlékezete. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube csatornán.

Hitvilág

ELŐADÁS. Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, négy gyermek édesanyja, számos könyv szerzője Sepsiszentgyörgyre látogat a Krisztus Király-plébánia és a Háló Egyesület vendégeként. Szeptember 30-án, szombaton 16 órától a Krisztus Király-templomban tart előadást Önbizalom, önbecsülés a nevelés tükrében címmel.

IDŐSEK VASÁRNAPJA. A vártemplomi református egyházközség az idősek iránti tisztelet és megbecsülés jegyében szeretettel meghív minden 80. életévébe belépő és azon felüli egyháztagot, együtt a családjával az Idősek Vasárnapjára, melyet október 1-jén 10 órától ünnepi istentisztelet keretében tartanak meg a sepsiszentgyörgyi vártemplomban. A felújítás óta már lépcsőzés nélkül is be lehet jutni a templomba. Akik autóval viszik szépkorú családtagjaikat, azoknak lehetőségük van behajtani egészen a várudvar akadálymentesített bejáratáig, ahol már nincs lépcső, és csupán 50 méter után már a templomban lehetnek. Ha tudnak olyan szépkorú egyháztagokról, akik elmennének a vasárnapi istentiszteletre, de nincs, aki elvigye őket, jelezzék a 0742 413 269-as telefonszámon (Bucsi Zsolt Tamás), és szívesen megoldják a szállításukat.

TANÉVNYITÓ SZENTMISE ILLYEFALVÁN. Október 1-jén, vasárnap 11 órától az illyefalvi katolikus templomban tanévnyitó Veni Sancte szentmisét tartanak, amelyre várják a bérmálkozókat és elsőáldozókat is, szintúgy a pedagógusokat, szülőket, kereszt- és bérmaszülőket, érdeklődőket. Ugyanakkor lezárják az elsőáldozók és bérmálkozók névsorát, többé már nem lehet jelentkezni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr.Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 312 0493). Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Sepsiszentgyörgyön szeptember 29-én, pénteken 8–11 óráig javítási munkálatok miatt a következő utcákban és intézményekben szünetel az ivóvízellátás: a Kós Károly út Szabadság utca és Gyár utca közti szakaszán; unitárius templom; a Mikes Kelemen Elméleti Líceum mindkét épülete; Szent József-plébánia; Katonasági Központ; Míves Ház; Halász-Vadász és Erdészeti Egyesület; Install-All vállalat és az ehhez tartozó belső épület; Székely Nemzeti Múzeum; Vöröskereszt Egyesület; Bohe Car vállalat; Mihai Viteazul Kollégium.

ÁRAMSZÜNET. Zabolán javítási munkák miatt ma 9–15 óráig nem lesz villanyáram. * Sepsibükszádon, Mikóújfaluban, Málnásfürdőn, Málnáson, Sepsibodokon, Zalánban, Oltszemen és Kőröspatakon szeptember 29-én, pénteken és október 2-án, hétfőn 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MEGHOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS. A Közpénzügyi Igazgatóság adó- és illetékbefizetési pénztára Sepsiszentgyörgyön (Olt utca 2. szám) ma és 29-én, pénteken 8–18 óráig, valamint szeptember 30-án, szombaton 8–13 óráig hosszabbított órarenddel fogadja ügyfeleit. * Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a 2023. évi adók és illetékek második félévi befizetésének határideje szeptember 30. * A jelzett időpontig a lakók kamatmentesen törleszthetik adótartozásukat. Adót fizetni sorban állás nélkül a ghiseul.ro honlapon lehet.

ASZFALTOZÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy az aszfaltozási munkálatok miatt a 2-es busz útvonala a következőképpen módosul: a vasútállomás irányában: Szemerja negyed → Csíki utca → Templom utca → Kálvin tér → Templom utca → Debren megálló → vasútállomás; Szemerja negyed irányában: vasútállomás → Debren megálló → Templom utca → Kálvin tér → Szemerja negyed. A Csíki negyed, Csíki utca, Gámán János Szakközépiskola megállóhelyek nem üzemelnek.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Pákéban és Orbaiteleken, pénteken Zabolán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ŐSZI VÁSÁR SEPSISZENTGYÖRGY FŐTERÉN. Sepsiszentgyörgy hagyományos rendezvénye, az Őszi Vásár idén is nagy választékot felsorakoztató kézművesvásárral, színes zenei kínálattal és izgalmas családi és gyerekprogramokkal várja az ősz beköszöntét megünnepelni vágyókat szeptember 29. és október 1. között a város főterén. A 2023-as rendezvénysorozat programkínálatát a Nektária Székelyföldi Mézverseny eseményei is tarkítani fogják.