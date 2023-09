Megbicsaklott a közszállítás, de hamarosan helyreáll

A kialakult helyzetről Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke közölt tudnivalókat a Facebook-oldalán, a fő bejelentés szerint a kézdivásárhelyi RO-D Transport elnevezésű vállalat vezetője, Nagy Ernő feljelentése nyomán bénult meg a településközi közszállítás nemcsak Kézdiszéken, de a megye többi részén is. A csatolt dokumentumokból kiderült, a júliusban érvényességüket vesztett személyszállítási engedélyektől indult a bonyodalom, melyeket a megyei önkormányzat nem hosszabbíthatott meg, mivel nem ők állították ki azokat, hanem a Román Közúti Hatóság (ARR). Az engedélyek meghosszabbítására azért lett volna szükség, mivel a megyei szolgáltatás újabb tíz évre történő odaítélésére kiírt közbeszerzések megkéstek, így július elején nem lehetett tudni, hogy az adott térségekben kik biztosítják a továbbiakban a szolgáltatást. A licitek lezárásáig hátralévő átmeneti időszakot akarták az érvényesség meghosszabbításával lefedni – a cél az volt, hogy a közszállítás ne szüneteljen. A dokumentumok szerint a megyei önkormányzat egy átmeneti megoldást javasolt a szolgáltatóknak, amit el is fogadtak, ebből a RO-D Transport visszalépett, majd amikor más vette át az ő térségüket, akkor feljelentést tettek a közúti hatóságnál. A feljelentés nyomán a beugró vállalatot megbírságolták, az leállt a szolgáltatással, így pont az iskolakezdésre lett legrosszabb a helyzet. A Tamás Sándor által közzétettek alapján a megyei önkormányzat október 2-ára tudja lezárni a közbeszerzéseket, ezt követően állhat helyre a szolgáltatás.

Kovács Ödön megyemenedzser lapunk megkeresésére elmondta, a mostani bonyodalom hátterében az áll, hogy pár évvel ezelőtt egy tollvonással a megyei önkormányzatok kezéből kivették a településközi szállítás jogának odaítélését. Ez átkerült a Román Közúti Hatósághoz, amely ki is állította az engedélyeket, ezek alapján látták el a személyszállítást Háromszéken is a vállalatok. Később azonban ismét változott a helyzet, az odaítélés ismét visszakerült az önkormányzathoz. Ez azt a helyzetet idézte elő, hogy a most júliusban lejáró engedélyeket a megyei önkormányzat már nem tudta meghosszabbítani, lévén, hogy azokat a hatóság bocsátotta ki. Más intézmény által kiállított dokumentum érvényességét a megyei önkormányzat nem hosszabbíthatja meg, a jogászaik nem mentek bele olyan megoldásokba, amilyeneket más megyékben alkalmaztak, vagyis testületi határozatokkal hosszabbítottak. Így megkérték a szállítókat: amíg a közbeszerzés le nem zárul, úgymond kereskedelmi alapon biztosítsák a szolgáltatatást, azaz az ARR naponta jóváhagyja, hogy a járataik működjenek. Ebbe eleinte mindenki belement, a kézdivásárhelyi RO-D Transport Kft. viszont meggondolta magát s visszalépett, arra hivatkozva, hogy félti az általános szállítási engedélyét, amit visszavonhatnak, amennyiben így jár el. Ebben a helyzetben döntött úgy a megyei önkormányzat, hogy máshoz fordul: Felső-Háromszéken a szolgáltatást a Transbus Rt. vállalta el. A vakáció idején nem volt gond, ám az iskolakezdéskor megnő az utasszám, vele együtt a bevétel is, és vélhetőleg ezért fordult elő, hogy Nagy Ernő vállalata egy ügyvédi irodán keresztül benyújtotta feljelentését az említett hatósághoz. Az eredmény az lett, hogy megyei szinten nemcsak a Transbust, de más szolgáltatókat is megbírságoltak, Kézdiszéken és Orbaiszék egy részén (a Kovászna–Zabola–Kézdivásárhely vonalon) leállt a szolgáltatás, illetve rövid ideig más térségekben is. Végül a többi szolgáltató vállalta a bírságokat, semmint a gyerekeket az útszélén hagyja. Kovács Ödön szerint Nagy Ernő vállalata pályázott az odaítélési közbeszerzésen, hogy a következő tíz évre is elnyerjék a szolgáltatás jogát, ám a liciten alul maradtak, mivel pénzügyi szempontból nem feleltek meg.

Nagy Ernő lapunk megkeresésére elmondta, hogy már június folyamán – az engedély lejárta előtt jóval – ügyvéd útján három rendben fordultak a megyei önkormányzathoz, hogy keressenek megoldást a júliustól a közbeszerzés lejártáig tartó időszak problémájára; biztosítani akarták a szolgáltatást, hogy „idős emberek ne maradjanak az út szélén a buszra várva hiába”. A kérésük az volt, hogy átmenetileg hosszabbítsák meg az engedély érvényességét – testületi határozattal vagy valamilyen kiegészítő okirattal –, de erre a megyénél nem voltak hajlandóak, ehelyett azt a választ kapták, hogy folytassák, a hatósággal megegyeztek az átmeneti megoldásról (a kereskedelmi alapú szolgáltatás). Nagy Ernő szerint ezt nem fogadhatták el, és a hatóság elé is felterjesztették a helyzetet.

A vállalatvezető szerint nem igaz, hogy az ország más megyéiben is ugyanez a helyzet állt elő, hosszabbítással megoldották majdnem mindenhol, de Háromszéken nem lehetett. Az ő vállalkozását hozták ki bűnbaknak, miközben szerinte a megyei önkormányzat késett meg a licittel, és ebből adódott az egész helyzet. Azt is elfogadják, hogy a közbeszerzésen úgy maradtak alul, hogy a benyújtott dokumentumokat a hivatalnál nem tudták megnyitni, bár kétli, hogy ez lett volna a valós ok. Részükről a vitát lezártnak tekintik, a vádaskodásokba nem akarnak belemenni a továbbiakban.

A megyemenedzser szerint áprilisban már megszervezték a közbeszerzést a szállítási útvonalak újabb tíz évre történő odaítélésére, ám ezek sikertelenül záródtak, így újra ki kellett írni az egészet. Ez utóbbi közbeszerzés most zárul, az óvási időszakban vannak, az eddigi információik szerint nagy eséllyel nem lesz olyan, aki megtámadja az eredményt, így legkésőbb október másodikán nyerteseket tudnak hirdetni, a szerződéskötés után pedig legtöbb egy héten belül újraindulhat a közszállítás azokon a vonalakon, térségekben, ahol nyertest tudtak hirdetni. A kilencből ötre volt jelentkező, a többi négyet – ezek Erdővidéket szolgálják ki – próbálják mihamarabb megoldani. Kovács Ödön szerint, ha minden térségre, vonalra találnak szolgáltatót, az elkövetkező tíz évben nem kellene ilyen jellegű fennakadásuk legyen.