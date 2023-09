Elkészítése: A zöldségeket meghámozzuk, és egy tálban a nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Egy lábosban olajat hevítünk, a bélszínt körbepirítjuk, majd az edényt a tűzről levéve hozzáadjuk a reszelt zöldségeket, és feltöltjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Ezután megsózzuk, lefedjük, és közepes hőfokon egy órát pároljuk. Az idő háromnegyedénél tesszük hozzá a borsot egy teagömbben, és az egészet addig pároljuk együtt, amíg a hús megpuhul. Ekkor a tea­gömböt kivesszük, a húst egy lapítóra tesszük, majd kb. ujjnyi vastagságúra felszeleteljük. Eközben a zöldségeket botmixerrel pépesítjük, hozzáadjuk a babérleveleket, lassú tűzön felforraljuk, majd beletesszük a hússzeleteket. Ezzel párhuzamosan egy kisebb edényben az olajon a lisztet folyamatosan kavargatva addig pirítjuk, amíg hólyagozni kezd.

Ekkor beleöntjük a hideg tejet, összekavarjuk, a zöldséges mártáshoz töltjük, tovább forraljuk, majd beleöntjük a tejszínt is, és kiforraljuk. Egy kisebb edényben megkaramellizáljuk a cukrot, 2–3 evőkanál vízzel feloldjuk, hozzáadjuk a fövő mártáshoz, kiforraljuk, közben citromlével ízesítjük.

Ezzel egy időben sós vízben kifőzzük a fusilli tésztát, és leszűrjük.

Tálaláskor tányérra halmozzuk a kifőtt tésztát, mellérakjuk a hússzeleteket, és gazdagon leöntjük mártással.

Az ínyenc vadas receptje Szőke Tímea kilyéni dédnagymamájától, Bartók Ilonától maradt fenn, és azóta is szeretettel gondol rá a családja, valahányszor megfőzik.

A hús körbepirításánál figyeljünk, nehogy megégjen, mert hamar pirul – jelezte házigazdánk. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a cukor karamellizálásánál is figyelni kell, hiszen ez is megéghet – akkor jó, amikor szép világosbarna.

Elkészítési idő: 1,5–2 óra

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 sepsiszentgyörgyi recept, több mint 100 sepsiszentgyörgyi háziasszony című kötetben. Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.