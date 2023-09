Romlanak a gazdasági kilátások

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben alapított londoni pénzintézet tegnap közzétett jelentésében megállapította: a román gazdaság 2022-ben ellenállónak bizonyult, és 4,7 százalékkal nőtt, amit az erőteljes belföldi kereslet és a készletek felhalmozódása is fellendített. Az idei év első felében azonban a növekedés 1,7 százalékra lassult éves összevetésben, és a bank most arra számít, hogy 2024-ben is csak 3,2 százalékra fog gyorsulni a román gazdasági növekedés a májusban várt 3,5 százalék helyett. Bár az EBRD szerint az erős mezőgazdasági termelés és export, valamint az erőteljes uniós finanszírozású beruházások pozitívan befolyásolhatják a fejlődést, az ipar és az építőipar gyenge teljesítménye, a romló költségvetési helyzet, illetve az emiatt bevezetendő konszolidációs intézkedések és a lakossági fogyasztás mérséklődése fogja meghatározni Románia idei növekedési pályáját.

A román statisztikai intézet szerint az első fél évben 2,8 százalékkal nőtt a román gazdaság teljesítménye a tavalyi első hat hónaphoz képest. A bukaresti kormány előrejelzési szakbizottsága az idei év egészére is 2,8 százalékos növekedést prognosztizált, míg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2,4 százalékra csökkentette az idei román gazdasági növekedési várakozását, az Európai Bizottság szerint viszont 3,2 százalékos GDP-bővülésre lehet számítani idén Romániában.