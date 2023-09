Nő létére – képzőművészeti kiállítás

Nő létére – ez a címe annak a képzőművészeti kiállításnak, amelyet kedd este nyitottak meg az Árkosi Kulturális Központban. A közös tárlaton három fiatal grafikus mutatkozik be: Ballun Viktória, Kovács Csonga Anikó és Kun Fruzsina. A megnyitón női alkotókról beszélt Both Hajnal, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja és Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.

Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, az esemény főszervezője köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, a rendezvény az idei Eva Film Makers Festhez is kapcsolódik, amelyet szeptember 22–28. között immár harmadik alkalommal rendeznek a megyeszékhelyen, Romániában egyedülállóan kizárólag női alkotókat, rendezőket vonultatva fel. Örömét fejezte ki, hogy e kiállítás révén a fesztivál egy képzőművészeti oldallal is gazdagodott.

Both Hajnal konzul emlékeztetett, a művészet vonzza az emberi érzelmeket, esztétikai és morális érzéseket ébreszt, és ezen érzések közlésének útján keresztül válik értelmezhetővé egy mű. A művész akár megrendelésre, akár pályázatra, akár saját örömére dolgozik, énjének egy darabját minden alkalommal a művének adja. Ettől olyan különleges egy alkotás. Szintén különlegessége volt a kiállításmegnyitónak, hogy Ballun Viktória, Kovács Csonga Anikó és Kun Fruzsina női alkotók művészetén keresztül három ország és három régió párbeszéde valósult meg.

Vargha Fruzsina művészettörténész, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere felszólalásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi tesz egy rendezvényt, egy kiállítást, egy filmfesztivált vagy akár egy bármilyen színházi rendezvényt nőivé. A válasz azokban a mondatokban lehet – vélekedett –, amelyeket a kiállító hölgyek fogalmaztak meg ars poeticaként, illetve, amit maga a kiállítás megfogalmazott egyfajta alkotói hitvallásként. Ezek azok a jegyek, amelyek talán férfiakat és nőket egyaránt foglalkoztatnak a mindennapokban. Hogyan képes egy hölgy annyi mindenre figyelni, annyiféle szerepnek eleget tenni, illetve hogyan tudjuk a művészeten keresztül esetleg másmilyen szemüvegben és motivációval élni a mindennapjainkat. A tárlatot végignézve ráeszmélhetünk, magyarázta, hogy a három alkotó három különböző módon látja ugyanazt a világot. Ezek a különböző szemléletmódok vagy látásmódok azért tudnak létrejönni, mert az alkotók is leánygyermekként, nővérként, húgként, anyaként, barátnőként, lány­unokaként tekintenek a világra, csak másféle nyelvezetet használnak arra, hogy minket is ezzel a világgal megismertessenek, – hangsúlyozta Vargha Fruzsina.

Szebeni Zsuzsa is méltatta a tárlatot, alkotóit. Kiemelte, erő és frissesség árad ezekből a munkákból, amelyek alkotói három párhuzamos, technikájukban, tematikájukban, művészi ars poeticájukban rokon vonásokat mutató közös gyűjteménnyel mutatkoztak be. Már a tárlat címe is dialógusindító, sugallja a jelképes összekacsintást és közös sarokpontok felfedezésének igényét a Kárpát-medence bármely pontján. Egyben köszönetet mondott a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy támogatásuk révén létrejöhetett a hármas alkotócsapat sepsiszentgyörgyi bemutatkozása.

Ballun Viktória, a komáromi lokálpatrióta valójában Nagykanizsa szülötte, különleges virtuóz technikájával már bemutatkozott Székelyföldön. Kovács Csonga Anikó 2022-ben Sepsiszentgyörgyön rangos szakmai elismerést ért el a VII. Székelyföldi Grafikai Biennálén, a MAMŰ Társaság díját tudhatta magáénak. A magyarországi Kun Fruzsina festményeinek bonyolult rétegzettsége olyan vizuális látványt teremt, amely egyszerre szimbolizálja saját látásunk folytonos alakulását és a mások belső világához való teljes hozzáférhetetlenséget.