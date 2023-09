Magyar nyelvű feliratokat kér az RMDSZ a kolozsvári repülőtérre

Az Isten hozott! felirat egy üdvözlőtáblán kapott helyet, ahol másik hét nyelven köszöntik az Avram Iancu Nemzetközi Repülőtérre érkezőket. „Biztató előrelépés ez, jöhetnek a további feliratok!” – értékelt közösségi oldalán az ügyvezető elnök, megyei önkormányzati képviselő. Az MTI-nek elmondta, hogy július 3-án írásos kéréssel fordultak a Kolozs megyei önkormányzathoz és a fennhatósága alá tartozó kolozsvári nemzetközi repülőtér vezetéséhez, kérve, hogy tegyék lehetővé a magyar nyelvű tájékoztatást is a légikikötőben. Az Erdély több megyéjét kiszolgáló kolozsvári repülőtéren a tájékoztató feliratok jelenleg román és angol nyelven olvashatók.

Antal Géza szerint a megyei önkormányzat válaszában közölte, hogy a többnyelvű tájékoztatás biztosítása a repülőtér fennhatósága alá tartozik. Hozzátette: a repülőtér vezetősége írásban nem reagált a kérésre, de a szóbeli egyeztetések alkalmával nyitottnak mutatkozott. A politikus elmondta, jó lépésnek tartják a magyar nyelvű üdvözlőfelirat megjelenését, de kérésük a tájékoztató táblákra vonatkozott, a terminálok bejáratához kihelyezett, belföldi és külföldi járatokat jelző tábláktól a kapukat jelző, illetve egyéb információs táblákig. Az ügyvezető elnök szerint David Ciceo reptérigazgató sosem zárkózott el a témától, de ez még nem jelenti azt, hogy előrelépés is történik. „Fenn kell tartanunk ezt a témát, és fenn fogjuk tartani” – ígérte, hozzátéve, hogy ebben a reptér igazgatótanácsának magyar tagja és a sajtó érdeklődése is segítségükre van.

Az RMDSZ öt megyei önkormányzati képviselője kérésében Kolozsvár, Kolozs megye és a térség nagyszámú magyar nemzetiségű lakosára és a brassói repülőtér jó példájára is hivatkozott. A júniusban megnyílt brassói nemzetközi repülőtéren a székelyföldi megyék közelsége miatt magyar nyelvű feliratok is szerepelnek a román és angol nyelvűek mellett. Arra is utaltak, hogy a kolozsvári repülőtérről budapesti járat is üzemel, így ide magyarországi utasok is érkeznek.

A magyar nyelvű felirat hiányát pár napja Eckstein-Kovács Péter volt kisebbségügyi miniszter is szóvá tette közösségi oldalán. David Ciceo reptérigazgató a kolozsvári Szabadság napilap kérdésére ezt azzal indokolta, hogy az üdvözlőfeliratokat tartalmazó tábla kihelyezésekor a magyar főváros még nem szerepelt a célpontok között.

Kolozsváron és Kolozs megyében a magyar feliratok hiánya évek óta vita tárgya a magyar politikusok, civil szervezetek és a városi, megyei vezetés között. Kolozsvár román, magyar és német nyelvű helységnévtábláját 2017-ben törvényszéki végzéssel sikerült kihelyeztetni.