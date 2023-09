A program 9.55-kor kezdődik sugásfürdői gombásztúrával, melyen szakavatott vezetők segítenek felismerni az ehető és mérgező gombákat (rossz idő esetén elmarad a túra). Túravezető: Zoltán Sándor. Gyülekező a sepsiszentgyörgyi belvárosi buszmegállóban, a Művészeti Népiskola előtt. A túra végeztével az érdeklődők megtekinthetik az Erzsébet parkbeli gombás plakátot. A délutáni program: 14–15 óráig a Bástya és a Park vendéglő gombás ételeket kínál; 15 órától Zoltán Sándor röviden bemutatja a szedett, illetve kiállított gombák egy részét; 15.30-tól Farkas János Gombák Sepsiszentgyörgyön címmel tart vetítettképes előadást; 16.10-től Zsigmond Győző előadása Városi népi gombászat, gombás érdekességek témában; 16.30-tól játékos gombaismereti verseny VIII–XII-es tanulók számára, ha van rá igény; 15–16.30-ig műhelyfoglalkozás Csáki-Bartha Zonga és Vin­czeffy Orsolya közreműködésével. A jeles nap alkalmából több kiállítás is megtekinthető: bemutatják a szedett gombákat, válogatást Farkas János városi gombákról készített fényképeiből, valamint Gerendi Enderle Anikó festményeiből. A belépés ingyenes. További részletek a sznm.ro és gombasz.ro honlapon.

Erdővidéki Közművelődési Napok

Szeptember 30. és október 8. között rendezik meg a huszonkilencedik Erdővidéki Közművelődési Napokat. Idén a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület szervező csapata előbb hozta november végéről október elejére a rendezvénysorozatot, hogy szabadtéri rendezvényeket is szervezhessenek. A szombati program: Kisbaconban 16 órától A magyar népmese napja. Faültetés Elek apó szobránál. Táncház és népdaltanulás Lakatos Csillával a Benedek Elek Elemi Iskola udvarán. Vasárnap: Köpecen 15 órától A magyar népmese napja. Táncház és népdaltanulás Lakatos Csillával. Kézműves-foglalkozások. A Kelekótya együttes koncertje a református templomkertben. Miklósváron 18 órától Kálnoky Boris könyvbemutatója a Kálnoky-kastély nagypalotatermében.

Zene

KAMARAZENE. Ma 19 órakor az Árkosi Kulturális Központ hangversenytermében kivételes kamarazene-koncertre kerül sor Teodora Bălănică-Ciu­rezu (hegedű), a bukaresti Zeneakadémia doktorandusza, a Carmen Sylva Művészeti Líceum hegedűtanára és Gabriel Gîțan (zongora), a bukaresti Román Opera zongorakísérője előadásában. Egy jegy ára 20 lej. l Ugyanott szombaton 17 órakor kamarazene-koncertre kerül sor Pas de deux Flamenco címmel, a Duotonina – Anca Elena (zongora) és Thibault Solorzano (cselló, Franciaország) előadásában. Jegyár: 20 lej.

ŐSZI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a Pro Cantus Firmus Egyesület szervezésében október 1-jén, vasárnap 17 órakor őszi hangversenyre kerül sor a zene világnapjának tiszteletére Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A magyar népmese napja alkalmából szeptember 30-án, szombaton 17 órától a Cimborák stúdióteremben új előadását, Tamási Áron Szüntelen király című mesejátékát játssza a sepsiszentgyörgyi bábszínház. Báb- és díszlettervező: Szász Zsolt, rendező: Nagy Lázár József. Várnak minden 8 év fölötti nézőt. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet.

Hitvilág

ELŐADÁS. Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, négy gyermek édesanyja, számos könyv szerzője Sepsiszentgyörgyre látogat a Krisztus Király-plébánia és a Háló Egyesület vendégeként. Szeptember 30-án, szombaton 16 órától a Krisztus Király-templomban tart előadást Önbizalom, önbecsülés a nevelés tükrében címmel.

IDŐSEK VASÁRNAPJA. Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református egyházközségben október 1-jén 10 órától ünnepi istentisztelet keretében tartják meg az idősek vasárnapját. u Baróton vasárnap 16 órától köszöntő ünnepség lesz a Kisboldogasszony utcai parkban.

Szent Mihály ünnepe Benedek-mezőn

A sepsiszentgyörgyi Waldorf-közösség hagyományosan családi nap formájában üli meg Szent Mihály ünnepét. A tanév során ez a közösség egyik fontos kültéri eseménye, amelyen – óvodától 8. osztályig – évről évre együtt ünnepelnek. Szep­tember 30-án várnak Benedek-mezőn minden családot, pedagógust, egykori diákot és szülőt.

Röviden

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Sepsiszentgyörgyön ma 8–11 óráig javítási munkálatok miatt a következő utcákban és intézményekben szünetel az ivóvízellátás: a Kós Károly út Szabadság utca és Gyár utca közti szakaszán; unitárius templom; a Mikes Kelemen Elméleti Líceum mindkét épülete; Szent József-plébánia; Katonasági Központ; Míves Ház; Halász-Vadász és Erdészeti Egyesület; Install-All vállalat és az ehhez tartozó belső épület; Székely Nemzeti Múzeum; Vöröskereszt Egyesület; Bohe Car vállalat; Mihai Viteazul Kollégium.

ÁRAMSZÜNET. Sepsibükszádon, Mikóújfaluban, Málnásfürdőn, Málnáson, Sepsibodokon, Zalánban, Oltszemen és Kőröspatakon ma és október 2-án, hétfőn 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MEGHOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS. A Közpénzügyi Igazgatóság adó- és illetékbefizetési pénztára Sepsiszentgyörgyön (Olt utca 2. szám) ma 8–18 óráig, valamint szep­tember 30-án, szombaton 8–13 óráig hosszabbított órarenddel fogadja ügyfeleit. v Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a 2023. évi adók és illetékek második félévi befizetésének határideje szeptember 30. v A jelzett időpontig a lakók kamatmentesen törleszthetik adótartozásukat. Adót fizetni a ghiseul.ro honlapon is lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Zabolán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 12 órától 19 óráig, október 7-én, szombaton pedig 10 órától 19 óráig a sepsiszentgyörgyi lakosok a már megszokott helyeken adhatják le az üveget: a Szabó Kati Sportcsarnok (Stadion utca) melletti parkolóban; a Penny Market mellett; régi kenyérgyár (Kós Károly út); a buszpályaudvarral szemben (Állomás utca); Kálvin tér, parkoló; hulladékudvar (Energia utca 2. szám).

ŐSZI VÁSÁR SEPSISZENTGYÖRGY FŐTERÉN. Sepsiszentgyörgy hagyományos rendezvénye, az Őszi Vásár idén is nagy választékot felsorakoztató kézművesvásárral, színes zenei kínálattal és izgalmas családi és gyerekprogramokkal várja az ősz beköszöntét megünnepelni vágyókat szeptember 29. és október 1. között a város főterén. A 2023-as rendezvénysorozat programkínálatát a Nektária Székelyföldi Mézverseny eseményei is tarkítani fogják.

A TUDÁSMEGOSZTÁS FÓRUMA. Szeptember 28–30. között immár tizenhatodik alkalommal szervezik meg a Háromszéki Orvosnapokat.

HOLNEMVOLT MESEFESZTIVÁL. Október 1-jéig zajlik Háromszéken a Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál, melyen idén a szeretetnyelvek és a minőségi idő fogalmát járják körül helyi és nemzetközi szakértőkkel. Érdeklődni Szabó Enikő meseterapeutánál lehet a 0746 800 046-os telefonon.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi programja megtalálható a city­plex.ro/hu honlapon.

INGYENES MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart október 2-án, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 317 318). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár a szolgálatos.