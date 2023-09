Szombaton a Sepsi Arénában mérik össze felkészültségüket a romániai karatésok. A szervezők tájékoztatása szerint a 800 nevezőt számláló rendezvényre az ország több településéről érkeznek sportolók. Vass Hunor elmondta, a megmérettetés a román kvalifikációs sorozat utolsó és egyben döntő állomása az októberi budapesti világbajnokság előtt.

„Rendhagyónak számít az idei Román Kupa, ugyanis első alkalommal szervezhet klubunk egy ilyen rangos országos eseményt. Ugyanakkor a helyszín adta lehetőségek megengedik, hogy már 10 éves kortól próbára tegyék magukat a sportolók, ami nagyban növelte az eddig megszokott mezőnyt. Rekordszámú nevezés érkezett be és próbálunk eleget tenni a szervezés terén is, viszont szeretnénk sportolóink méltó helytállására is fókuszálni” – fogalmazott Vass Hunor edző.

A háromszéki karatésok először szerepelnek hazai környezetben, a szervező klubból 31 versenyző indul a megmérettetésen. A belépés díjtalan, ugyanis szeretnék, ha a helyi sportkedvelők kilátogatnának és biztatnák a sepsiszentgyörgyi egyesület sportolóit. Igyekeznek remek hangulatú és a sportszerűség jegyében zajló látványos versenyt rendezni, amelyen számítanak a szurkolók jelenlétére. (miska)