Miért is gyűjtik a pénzt?

Most megmozdult valami, mert elkapták a szegény Vaslui megye gazdag tanácselnökét, Dumitru Buzatu régi motoros vörös bárót (románul így hívják a helyi kiskirályokat). A Szociáldemokrata párt veterán politikusa épp 1,25 millió lej kenőpénzt vett át egy üzletembertől, éppen 10 százalékát annak a pénznek, amit a megyei tanács útfelújításokért fizetett egy másik királynak, az aszfaltkirály Emil Savinnak.

Buzatu úr három parlamenti képviselői mandátum után (1992–2004), két cikluson át volt a Vaslui megyei tanács alelnöke, és most harmadik mandátumát töltötte elnökként. Volt felesége is negyedszer parlamenti képviselő, de rövid ideig európai parlamenti képviselő is volt, 2007–2009 között. Fia a kormányfőtitkárság államtitkára, aki apja letartóztatása után lemondott.

De Buzatu papától még tarthatnak mindazok, akikkel kapcsolatot tartott, mert az is, aki „eláztatta”, most mossa kezeit, hogy nem ő jelentette fel. (Arra gondolhatott, hogy ha a tanácselnök ép bőrrel megússza, akkor új szerződéseket kaphat tőle). Savin csak azért fordult a korrupcióellenes ügyészséghez, mert cége Vaslui megyében feljavítgatta az utakat, és a megyei tanács felkért egy szakértőt, hogy vizsgálja meg az elvégzett munkát. Azt mondták neki, hogy ő is felkérheti ugyanazt a szakértőt „ellenszakértőnek”. Feljelentése a szakértő ellen irányult, nem a tanácselnök ellen, csak hát közbelépett a korrupcióellenes ügyészség. A szakit, aki azt ígérte, hogy támogatni fogja a munkálatokért járó pénz kifizetését, szintén őrizetbe vették.

A miniszterelnök Nicolae Ciolacu is kommentálta a történteket, és azt mondta, hogy soha életében nem látott annyi pénzt. Az az igazság, hogy ekkora pénzt ilyen kicsi helyen biztosan azért nem látni, mivel a bankjegyek nagycímletűek, 500-asok voltak, és azokat ilyen megvesztegetési célokra gyűjthetik egyesek. Azon is csodálkozom, hogy nem félnek a lebukástól a megvesztegetést várók, mikor azt el tudnák kerülni úgy, hogy egyszerűen csak egy bankkártyát vennének át a vesztegetőktől, akik megsúgnák nekik a kártya PIN- kódját.

A miniszterelnök úr lehet bankkártyán tartja a pénzt, és az nem látszik, pedig neki is lehet egy-két leje. Bár egyszer láttuk, mikor benyúlt belső zsebébe, és onnan bankjegyek estek ki véletlenül. De az nem lehetett nagy összeg, mert nem tartóztatták le. Reméli, hogy ez az utolsó esetek egyike, mert amióta ő a PSD vesztője, igyekeznek elhatárolódni az ilyen jelenségektől – állítja. Azt is mondta, hogy senki sem maradhat két ciklusnál tovább semmilyen tisztségben, mert ellenkező esetben „az ember elszakad a valóságtól”.

Ezt nem nagyon hiszem, mert akkor ő mit kezd majd néhány év múlva, ha véget ér politikusi pünkösdi királysága? És ugyancsak igyekezni kell minden politikai funkcióba jutottnak, hogy rokonait, ismerőseit, barátait, barátnőit, valamilyen tisztségbe ültesse, mert ha nyolc év múlva kiesik állásából (és így a pixisből), akkor pártfogoltjait az utána következők biztosan ki fogják rúgni, hogy sajátjaikat ültessék be helyettük. Azt is mondta, hogy nem gondolta volna, hogy Buzatu úr még ebben a korban is hajlik ilyen dolgokra.

Buzatu úr 68 éves, és kérdem én, milyen dolgokkal foglalkozzon ebben a korban? Csakis a pénz érdekelheti legjobban, nem is a nők, akiket biztosan nem szeret már, de a pénzt, azt igen.

Van egy ismerősöm, aki már 75 éves. Vagy ötven éve külföldre ment, és elég szép vagyont szedett össze, leginkább fizikai munkával, és még mindig dolgozik. Kérdeztem tőle, miért teszi? Azt válaszolta, hogy azért, mert szereti a pénzt. Azt tanácsoltam, hogy ha annyira szereti, akkor legjobb lesz, ha mindenét pénzzé teszi, mert az ingatlanokat nem viszi a sírba. Viszont a pénzt például a koporsó aljába és a feje alatti párnácskába teheti, forgács helyett és az úgy biztosan halála után is vele lesz. Csak arra kell ügyelnie, hogy olyan nagy címletű bankjegyekre váltsa, mint amilyeneket Buzatu úrnak is adtak, hogy kicsi helyen elférjen.

Hazai pénzimádó politikusaink is gondolkodhatnának ilyesmin.

Borítókép: Dumitru Buzatu. Fotó: Facebook / Consiliul Județean Vaslui