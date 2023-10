A Kézdivásárhelyi SE visszalépésével a Román Kosárlabda-szövetségnél az elmúlt hétvégén újra elkészítették a most már csak nyolccsapatos női kosárlabda Nemzeti Liga 2023–2024-es programját. Az új menetrend szerint a 14 fordulós pontvadászat október 14-én indul, a címvédő megyeszékhelyi Sepsi-SIC idegenben kezd, és első ellenfele a Marosvásárhelyi VSK lesz, a zöld-fehérek a harmadik körben Kolozsváron vendégeskednek, december elején érkezik Háromszékre az Arad, az odavágót pedig december 23-án Konstancán zárják Zoran Mikes tanítványai. A visszavágó január 6-án rajtol, az alapszakasz pedig március 2-án fejeződik be. A tervek szerint a rájátszás első mérkőzéseit március 16-án rendezik meg, az élvonalbeli küzdelemsorozat pedig legkésőbb április 25-én ér véget. A szakszövetségnél arról is határoztak, hogy a Sepsi-SIC és a Konstancai CSU európai klubszereplése miatt a Román Kupa nyolcas döntőjét az eredeti januári időpont helyett februárban szervezik meg, míg az All Star Game-re március 8-án kerül sor.

A Sepsi-SIC alapszakaszbeli programja: * 1. forduló, október 14.: Marosvásárhelyi VSK–Sepsi-SIC * 2. forduló, október 28.: Sepsi-SIC–Târgovişte * 3. forduló, november 4.: Kolozsvári U–Sepsi-SIC * 4. forduló, november 18.: Sepsi-SIC–Brassói Olimpia * 5. forduló, november 25.: Bukaresti Rapid–Sepsi-SIC * 6. forduló, december 9.: Sepsi-SIC–Aradi FCC * 7. forduló, december 23.: Konstancai CSU–Sepsi-SIC * 8. forduló, január 6.: Sepsi-SIC–Marosvásárhely * 9. forduló, január 13.: Târgovişte–Sepsi-SIC * 10. forduló, január 20.: Sepsi-SIC–Kolozsvár * 11. forduló, január 27.: Brassó–Sepsi-SIC * 12. forduló, február 17.: Sepsi-SIC–Rapid * 13. forduló, február 24.: Arad–Sepsi-SIC * 14. forduló, március 2.: Sepsi-SIC–Konstanca.



Anamaria Pop vébén szerepelt

A sepsiszentgyörgyi Anamaria Pop az elmúlt napokban Lengyelországban vendégszerepelt, ahol a Lublin városában megrendezett U23-as 3×3-as világbajnokságon vett részt a román nemzeti együttessel. A háromszéki kosárlabdázó Sonia Cazacuval, Andreea Mititeluval és Anisia Croitoruval alkotott egy csapatot a húsz válogatottat felvonultató korosztályos vébén, ahol négy vereséggel zárták a csoportkört.

A D jelű ötösben a román válogatott az első meccsen mindössze egy ponttal, 16–15-re kapott ki a csehektől, majd 17–5-re veszítette el a japánok elleni találkozót. A folytatásban következett a Chilével szembeni összecsapás, ezen 21–14 arányban maradt alul Románia, amelyet Mongólia is legyőzött 20–18-ra. Csoportutolsóként a lányok nem jutottak tovább a kieséses szakaszba, a 19. helyen fejezték be a tornát. Pop a válogatott minden meccsén pályára lépett és összesen 9 pontot szerzett a világbajnokságon.

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC alakulatát a nyáron elhagyó Anamaria Pop az Agronómia Bukarestnél folytatja pályafutását, a Román Kupa nyitókörének odavágóján már bemutatkozott a fővárosi alakulat színeiben. A Bukaresti Olimpia ellen 75–58 arányban megnyert mérkőzésen közel 30 percet volt a pályán, 5 lepattanó és 2 gólpassz mellett 15 pontot jegyezett.