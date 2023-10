A szeptemberi két vb-selejtező után újabb két mérkőzés vár a romániai teremlabdarúgó-válogatottra, amelybe ezúttal is kapott behívót az újonc Sepsi-SIC edző-játékosa, Mánya Szabolcs. Az Azerbajdzsán ellen 3–1-re megnyert és a kazahokkal szemben 4–3-ra elvesztett mérkőzést követően a Kacsó Endre irányította alakulat pénteken hazai környezetben fogadja Hollandiát, majd október 10-én Almerében ismét megmérkőznek a nemzeti csapatok. Románia három ponttal a második helyen áll a világbajnoki selejtezők elit körének A jelzésű négyesében a százszázalékos Kazahsztán mögött, a hollandok pedig utolsók, hiszen elveszítették eddigi mindkét összecsapásukat.

„Jó játékkal le tudtuk győzni Azerbajdzsánt, a kazahokkal is jól játszottunk. Mindenképp meg szeretnénk nyerni a hollandok elleni meccseket, hiszen ellenkező esetben kárba veszne az azeriekkel szembeni diadal. A hollandiai teremlabdarúgás sokat fejlődött az utóbbi időben, és ez a válogatotton is megmutatkozik. Játékosaik taktikailag és fizikailag is nagyon erősek, de reményeim szerint meg tudjuk őket verni” – nyilatkozta érdeklődésünkre a másodedzői feladatokat is ellátó Mánya, aki a kazahok ellen két gólt is szerzett.

A romániai teremlabdarúgó-válogatott kerete: * kapusok: Petrișor Toniță (Galaci United), Theodor Lungu (Temesvári CFR) * mezőnyjátékosok: Mánya Szabolcs (Sepsi-SIC), Valentin Ilaș (Temesvári CFR), André Luis Sasse (FK Chrudim, Csehország), Paulo Ferreira (CD Póvoa, Portugália), Felipe de Oliveira (Kazma Futsal Club, Kuvait), Darius Nastai, Sávio Valadares, Sergiu Gavrilă (Dévai VSK), Hadnagy István, Iszlai Richárd (FK Székelyudvarhely), Daniel Araujo, Vlăduț Dudău, Andrei Crăciun (Galaci United). (tibodi)