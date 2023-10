Kelemen Hunor: Óriási kihívás lesz a 2024-es választási év

Az RMDSZ belső parlamentje az áprilisi kongresszus után pénteken tartotta meg újraalakuló ülését, amelyen az SZKT-elnököt és az ügyvezető elnökség tagjait is megválasztották. „Nagy kihívás számunkra a következő időszak, és biztos vagyok benne, hogy jó mozgósítással és megfelelő odafigyeléssel sikeresek leszünk” – nyilatkozta Kelemen Hunor. Hangsúlyozta: fontos, hogy az RMDSZ jól kezdje és jól is fejezze be a választásokat. A cél a „jó eredmény”, megőrizni az arányos képviseletet az Európai Parlamentben, az önkormányzatokban és a román parlamentben is.

Politikai beszámolójában kifejtette: még ha az ellenzékbe kerüléssel megváltozott is az RMDSZ helyzete a román belpolitikában, a politikusok „testtartása”, a prioritások listája nem változott: az RMDSZ politikusai nem engedték magukat méltatlan helyzetbe hozni, és továbbra is az erdélyi magyar közösség érdeke az első számukra. „A cél az erdélyi magyarok képviselete, olyan döntések meghozatala, amelyek segítik őket az itthoni építkezésben, jövőteremtésben” – szögezte le. Mint mondta, az RMDSZ csak „eszköz” ahhoz, hogy az erdélyi magyarság erős, versenyképes közösség maradjon. Ezt az eszközt megfelelő formában kell tartani, ahol kell, korrekciókat kell rajta végezni. Az érdekvédelmi képviselet az elmúlt években eredményesen, tisztességesen dolgozott, „van mivel a közösség elé kiállni” – vélekedett. Kitért az RMDSZ európai parlamenti jelenlétének fontosságára, mert ennek segítségével sikerült témává tenni az őshonos európai közösségek ügyét.

A másik két erdélyi magyar politikai alakulattal – Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és Magyar Polgári Erő (MPE) – való együttműködésről azt mondta: erre már nyolc éve van egy bejáratott forgatókönyv. „A parlamenti választásokon az együttműködés adott, az önkormányzatin megméretkezés lesz” – közölte. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ számtalanszor bizonyságot tett az együttműködésről, és ez a másik két politikai alakulat számára is fontos.