Az Anghel Saligny-program keretében több utca modernizálását tervezik, első körben hét utcáról van szó, amelyek közművesítését pontra kell tenni, hogy az utcák infrastruktúrájának terveit el lehessen készíteni.

Pap Lajos, a Közüzemek Rt. kovásznai kirendeltségének ideiglenes vezetője elmondta, az Esthajnalcsillag utcában lezárult minden munkálat, az utca lakói szeptember végétől már a Ștefan cel Mare utcai vezetékből fogják kapni az ivóvizet. A Mihai Eminescu utcával párhuzamos szakaszon jelenleg a fogyasztókat csatlakoztatják az új ivóvíz- és szenny­vízvezetékekre. A Feny­ves utcában csatlakoztatták a nyomóvezetéket, a Petőfi Sándor utcában a régi vezetéket összekötötték az újjal, és a polgármesteri hivatal által nyert pályázattal kivitelezett vezetékekre rákötötték az egyes háztartásokat, közben a Mihai Eminescu utcában is, a Közös-kúttal egy irányban, kicseréltek 50 méter szennyvízvezetéket. Mivel júniusban a Petőfi Sándor utcai munkálatok miatt abba kellett hagyni a Felső-Páva utcában zajló szennyvízvezeték-fektetést, mert az embereket át kellett oda irányítani, mostantól itt folytatják az abbahagyott munkát. Pap Lajos elmondta, ahogy a fővezetékkel fokozatosan haladnak, sorra csatlakoztatják a még hátralévő mintegy tizenöt háztartást is az új szennyvízvezetékre – ideális esetben ezt az év végéig el is tudják végezni.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezetője lapunkkal közölte: fontosnak tartja, hogy Kovásznán is folyamatosan történjen haladás. Az elmúlt időszakban sok problémás vezetéket tudtak kicserélni, amit folytatnak, illetve azt szeretnék, hogy a városban azokba az utcákba is megérkezzen a közművesítés, amelyekben ez mindeddig hiányzott.