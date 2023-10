Szemétmaffia Erdélyben

A maffiaellenes hatóság a rendőrséggel együtt 44 helyszínen – többek között különböző cégek székhelyén és telephelyein – tartott házkutatást Arad, Bihar, Fehér, Hunyad és Szeben megyében, az akció célja egy 2021-ben létrehozott bűnszervezet felgöngyölítése volt. A társaság az ország nyugati megyéiben és Bukarestben több csoportban tevékenykedett: az üzletkötők különböző európai vállalatokkal léptek kapcsolatba az újrahasznosítható hulladéknak álcázott szállítmányok behozatalára, amelyeket a feldolgozásra szakosodott cégek vezetői rendeltek meg, a fuvarozók pedig hamisított árukísérő okmányokkal szállították a legtöbbször ömlesztett, háztartási szemetet is tartalmazó hulladékot, csak hétvégén és többnyire éjszaka érkezve a határhoz, mikor a személyzet fáradtabb, környezetvédelmi ellenőrök pedig nincsenek is jelen a határátkelőkön. Ezzel az akcióval az ügyészség 57, összesen több mint 1500 tonna hulladékból álló illegális szállítmányt talált (kettő épp a házkutatás során futott be), közel 40 személyt kísértek be kihallgatásra, hetet pedig őrizetbe is vettek. A leleplezett szemétmaffia „csak egy csepp a tengerben”, véli a környezetőrség volt vezetője. Octavian Berceanu szerint hulladék-nyomkövető rendszert kellene létre hozni, a jogszabályokon szigorítani.