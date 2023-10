Az idei téma a nő – közölte Vargyasi Levente filmes-fotográfus, akinek elmondása szerint a Visor legjelentősebb eseménye a székelyföldi fotóklubok október 7-én megnyíló főtéri kiállítása lesz, ahol az érdeklődők egy helyen láthatják 11 fotóklub jellemző munkáit; csak az inaktív vagy a térségbeli román klubok nem válaszoltak a felkérésre, a többiek 93 alkotást küldtek be. Rajtuk kívül az Erzsébet park felső sétányán 32 független székelyföldi fotós műveit mutatják be – az idén először hirdettek számukra versenyt –, így a két tárlat valóban széles képet nyújt korunk és vidékünk fotóművészetéről.

A fotófesztivál a kiállítás megnyitóját megelőző napon, október 6-án Ujj Zsuzsi költő, performer, dalszerző és előadóművész fotográfiai munkáival rajtol (a Magmában), és szinte vele is fejeződik be, 12-én ugyanis dalestet is ad a művésznő (a Tamási Áron színház előcsarnokában). A zárórendezvény egy természetfotó-konferencia lesz Radisics Milán, Ujjvárosi Zsolt és Kiss Szilveszter részvételével (a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében október 14-én), közben pedig több izgalmas rendezvényre várják a közönséget és a fotósokat.

A legsűrűbb nap október 7-e lesz: a főtéri kiállításmegnyitó után a székelyföldi fotóklubok fóruma következik, műhelymunka Feleki István fotóművésszel (a mozgásból készült képekről a várost körbejáró sétavonaton), Feleki István Trans-paysage című tárlatának megnyitója (a Lábas Házban), Irina Rădulescu és Kelemen Lehel közös, a női intimitást, illetve divatot körüljáró projektjének kivetítése (a Szakszervezetek Művelődési Házára), miközben a CT Project – Sculpting Sounds elektroakusztikus koncertet ad (a főtéren), amely szintén a női érzelemvilágról szól.

Kétnapi szünet után, október 10-én ismét kiállításra és beszélgetésre várják az érdeklődőket (a Teinbe): egy női fotós, Fodor Zsuzsánna székelyföldi női jégkorongosokról készített sorozata új színfoltot jelent; és hogy a vidék se maradjon ki, október 12-én Esztelneken a KépVidék csoport könyvbemutatóval egybekötött vetítést tart a községről.

Erről már a Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetője, Imreh István beszélt bővebben. Elmondta, hogy a KépVidék csoport Kovászna megye településeinek fotódokumentálását végzi életképekkel; az idén Nagybacon, Uzon és Esztelnek monográfiája készült el, utóbbit a Székelyföld Napok keretében mutatják be.

A Maros, Hargita és Kovászna megye önkormányzatai és a hozzájuk tartozó kulturális intézmények az idén Jövőnk a kultúra mottóval szervezik meg a Székelyföld Napokat, amely az új nemzedékek számára is biztonságos alapot kínáló szellemi örökségre kíván rávilágítani. A szervezők olyan helyekre is visznek rendezvényeket, ahol ritka a kulturális esemény: Háromszéken az idén húsz településre jutnak el összesen 22 programmal; ezek közül Imreh István a Háromszék Táncegyüttes Élni fogunk szabadon című Petőfi-műsorát emelte ki, melyet október 10-én Bodokon, 11-én Gelencén, 12-én Zabolán, 13-án pedig Vargyason mutatnak be, ezekre a belépés in­gyenes.

Az idén először a Székelyföld Napok keretében kerül sor a XI. Erdővidéki Régizene Találkozóra (október 14-én), amelyen a házigazda Kájoni Consort együttes a nagykárolyi Carmina Renascentia zenekart látja vendégül; ez egyúttal a novemberről előrehozott Erdővidéki Közművelődési Napok rajtja is. Más cserelátogatások is lesznek: Háromszékről három programot visznek Hargita megyébe, és onnan is hoznak megyénkbe saját produkciókat: Csíkszeredából a János Vitéz daljátékot hozzák Kézdivásárhelyre, Székelyudvarhelyről Cári Tibor koncertjét Sepsiszentgyörgyre (ez a Visor fotófesztivál és az október 6-án kezdődő kürtőskalács-fesztivál része is), Gyergyószárhegyről (a Székelyföld Napok idei főszervezőitől) pedig a Laci ürge bábjátékot Kovásznára. De más gyermekműsorok is lesznek a Székelyföld Napokon: a Cimborák Bábszínház, a Kelekótya együttes és az Evilági zenekar több faluban is fellép, s mesemondást és más foglalkozásokat is kínálnak egy-egy település kicsinyeinek, a felnőtteknek pedig különböző előadásokat, könyvtári és templomi hangversenyeket még. A teljes program a www.szekelyfoldnapok.ro honlapon érhető el.