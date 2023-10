Jogerőssé vált a Sepsiszentgyörgyi Bíróság idén márciusban Tankó Vilmos, a városháza szociális igazgatóságának egykori vezetője ellen hozott ítélete, melyben két év 11 hónap letöltendő börtönbüntetést szabtak ki a volt intézményvezetőre egyebek mellett nemi erőszak miatt. A volt igazgatót, aki ellen 2019-ben indított vizsgálatot az ügyészség feljelentés alapján, ötből négy vádpontban találták bűnösnek alapfokon. Ezekből csak egy ellen nyújtottak be fellebbezést – hatalommal való visszaélés szexuális előnyök szerzése végett –, de a táblabíróság csak az egyik áldozatnak járó kártérítés összegét módosította, az alapfokú ítélet többi elemét helybenhagyta. Így Tankó Vilmos elkezdte letölteni a kiszabott büntetést.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a vádhatóság 2019-ben indított vizsgálatot a volt igazgató ellen, először csak nemi erőszak gyanújával, majd további vádpontokat is megfogalmaztak: kétrendbeli hatalommal való visszaélés szexuális előnyök szerzése végett, illetve megfélemlítés és befolyásolás kísérlete. Nagyjából egy év után emeltek vádat ellene.

A Sepsiszentgyörgyi Bíróság idén márciusban hozta meg az ítéletét, öt vádpontból négyben találva bűnösnek a volt intézményvezetőt: kétrendbeli hatalommal való visszaélés szexuális előnyök szerzése végett, nemi erőszak, illetve megfélemlítési, befolyásolási kísérlet. A legsúlyosabb bűncselekményért két év letöltendő szabadságvesztéssel sújtották, a maradék három bűncselekményért pedig további 11 hónap börtönre ítélték. Az ötödik vádpontot – hatalommal való folytatólagos visszaélés szexuális előnyök szerzése érdekében – az ítélőszék elvetette, mivel a bűncselekmény elévült. A bíróság kiegészítő büntetésként több jog gyakorlásától is eltiltotta Tankó Vilmost, távoltartási kötelezettséget rendelt el az elsődleges áldozat esetében, illetve tetemes pénzbüntetést és kártérítést is jóváhagyott.

A bíróságok portálján fellelhető információk alapján az alapfokú ítéletből a bűncselekmények közül csak a hatalommal való visszaélés szexuális előnyökért került fellebbvitelre. A Brassói Táblabíróság csak az egyik áldozat javára megszabott kártérítés mértékét tárgyalta, újabb 15 ezer lejt hagyva jóvá, az alapfokú ítélet többi elemét helyben hagyta. Mivel más fellebbezés a törvényes határidőn belül nem történt, az alapfokú döntés így jogerőre emelkedett, azaz Tankó Vilmosnak börtönbe kellett vonulnia. Értesüléseink szerint ez meg is történt.

Amint arról lapunkban több rendben beszámoltunk, Sepsiszentgyörgy önkormányzata az intézmény három alkalmazottjának a feljelentése nyomán 2018-ban indított fegyelmi eljárást Tankó Vilmos ellen, aki akkor a Szociális (Közösségfejlesztési) Igazgatóságot vezette. Ekkor merült fel a szexuális zaklatás gyanúja is. A párhuzamosan elindult rendőrségi nyomozás, majd ügyészségi vizsgálat kiderítette, hogy 2015 és 2018 között az igazgató felettesi minőségét kihasználva az alkalmazottakat több rendben is szexuális szolgáltatásokért zaklatta, egyiküknél célt is ért, míg a másikra rátámadt, nemi együttlétre akarta kényszeríteni. 2018 márciusában és októberében utóbbi áldozatot megpróbálta fenyegetéssel, megfélemlítéssel rávenni, hogy álljon el a vele szemben megfogalmazott vádaktól, és vonja vissza nyilatkozatait. Az önkormányzat még 2019 áprilisában lezárta a fegyelmi eljárást, és menesztette az igazgatóságot húsz évig vezető Tankó Vilmost, aki bírósághoz fordult emiatt, de vesztesként került ki a perből.