Jóváhagyta múlt csütörtöki ülésén Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testülete az évek óta használaton kívüli sugásfürdői szabadtéri medence bontására és a felszabaduló helyen egy látogatóközpont kialakítására elkészült megvalósíthatósági tanulmányt. A látogatóközpontban kiállítást rendeznének be, amely ismerteti, mit kínál a környék, illetve maga a fürdőtelep.

Amint az a testületi ülésen elhangzott, a medence előrehaladottan rossz állapotba került, évek óta nem használják, és a jelenlegi közegészségügyi szabályok szerint nem is lehet működtetni. A város már korábban kezdeményezte a bontást, akkor még nem esett szó arról, hogy mi kerül a helyébe. Időközben kiderült, hogy a Vadon Egyesület rendelkezik egy szétszedhető, hordozható épülettel, melyet a 2021 őszén Magyarországon lezajlott vadászati világkiállításra készítettek Damokos Csaba dizájner tervei alapján, és amelyben a Kárpát-medencei magyar vadászati örökség nevű kiállítás kapott helyet. Ez az épület visszakerült Háromszékre, és megfelelne egy kisebb látogatóközpontnak. A medence felszámolására és a területrendezésre vonatkozó, most elkészült megvalósíthatósági tanulmányt is ezen új lehetőség szerint rendelték meg.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a testületi ülésen ismertette, a jelenleg szétszedett állapotban elraktározott épületet a medence elbontásával felszabaduló területen helyeznék el. A látogatóközpontban egy kiállítás kapna helyet, ahol a helyi növény- és állatvilág mellett bemutatnák, mit kínálhat Sugásfürdő az oda látogatóknak, illetve a Kárpát-kanyar híres és kevésbé hozzáférhető élettereit is, mint a tőzeglápok. A központ elsősorban a gyerekeket célozná, ezért szórakoztató jellegűre tervezik. A beruházás becsült értéke 161 ezer lej.

A mostanra már romossá vált medencét 2012-ben adták át. A város a Regionális Operatív Program keretében nyert uniós támogatást, 2011-ben írta alá a finanszírozási szerződést, a befektetés összértéke 6,2 millió lej volt, és magában foglalta a mofetta épületének, a szabadtéri medencének, valamint az egykori vendéglőnek a korszerűsítését, és szintén ebből a forrásból az extrémsport-, a golf- és a teniszpályákat is létrehozták.