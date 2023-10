Három ország is ellenőrzést vezetett be a szlovák határon

A migrációs nyomás erősödése miatt egyszerre három, Szlovákiával szomszédos ország vezetett be határellenőrzést. Lengyelországban, Csehországban és Ausztriában is éjfélkor lépett életbe az intézkedés. Egyelőre azt ígérik, ideiglenes és szúrópróbaszerű az ellenőrzés, október közepén pedig felülvizsgálják a döntést. A szlovák ügyvivő kormányfő érdemben nem reagált a lépésre, annyit mondott, hogy az illegális bevándorlás ellen közös uniós megoldásra van szükség.

A határőrök a lengyel–német határon múlt csütörtök óta szigorúbban ellenőrzik az itt áthaladókat, miután látványosan megnőtt az illegális határátlépési kísérletek száma a két ország között. Az embercsempészek ugyanis Lengyelországon keresztül próbálják eljuttatni a migránsokat Németországba. A lengyel hatóságok csak az elmúlt két hétben 550 illegális bevándorlót tartóztattak fel. Mind a balkáni útvonalon, majd Szlovákián keresztül érkeztek az országba.

„Ma éjféltől visszaállítjuk az ideiglenes határellenőrzést a szlovák határon” – jelentette be kedden Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter. Hozzátette: a schengeni előírásokkal összhangban erről a szlovák, a német, az osztrák, a cseh belügyi tárcát is értesítették, valamint az Európai Bizottságot is.

Szerdától Csehország is visszaállítja az ellenőrzést a cseh–szlovák határon – közölte Petr Fiala cseh kormányfő mikroblogján kedd délelőtt. „Az EU-ba érkező illegális migránsok száma ismét emelkedik, amit nem vehetünk félvállról, és gyorsan reagálunk a helyzetre” – indokolta a döntést.

Közben az osztrák belügyminiszter is bejelentette, hogy hasonlóan járnak el. Kedd éjféltől, egyelőre tíz napra az osztrák–szlovák határon is szigorúbb ellenőrzést vezetnek be.