A legutóbbi három mérkőzését elvesztő Sepsi OSK ma a Dr. Constantin Rădulescu Stadionban játszik a SuperLigában, bepótolva az ötödik fordulóból elnapolt, Kolozsvári CFR elleni találkozót. A háromszéki csapat továbbra is keretgondokkal küzd, ugyanis Nicolae Păun, Jonathan Rodríguez, Denis Ciobotariu és Bogdan Oteliță sérülés, Branislav Niňaj eltiltás miatt nem léphet pályára. A 20 órakor kezdődő összecsapást George Găman vezeti.

A táblázatban kilencedik sepsiszentgyörgyi csapat vereséggel, a rangsorban második kolozsvári együttes győzelemmel hangolt a mai mérkőzésre. Liviu Ciobotariu legénysége szombaton kikapott a címvédő FC Farul Constanța vendégeként (2–1), míg az olasz Andrea Mandorlini alakulata vasárnap hazai pályán az FC U Craiova felett diadalmaskodott (2–0). A székelyföldi és a kincses városi gárda korábban tizennyolcszor találkozott a bajnokságban, három döntetlen mellett a Kolozsvári CFR tizennégyszer győzött, a Sepsi OSK egyszer örülhetett.

„Számunkra több szempontból is nagyon fontos a Kolozsvári CFR elleni mérkőzés. Rossz sorozatot tudhatunk magunk mögött, a pályán nyújtott teljesítményünk és az eredmények is elmaradnak az elvárásoktól. Szükségünk van az újrakezdésre, egy pozitív végkimenetelű meccsre. Muszáj felzárkóznunk az első hat csapat mögé, hiszen a felsőházi rájátszásba jutás a célunk, ehhez viszont pontokat kell gyűjtenünk. Fontos, hogy csapaton belül visszaállítsuk a morált, amelyet az utóbbi találkozókon elvesztettünk. A mai mérkőzés remek lehetőség lehet, hogy a játékunk és a hozzáállásunk is fordulatot vegyen” – mondta Liviu Ciobotariu.

Az 52 éves vezetőedző kiemelte, tisztában vannak azzal, hogy erős csapattal találkoznak, amely az elmúlt időszakban a keretben eszközölt számos változás ellenére nagyon jól szerepel, a labdarúgók összeszokottnak tűnnek. Mindezek ellenére győzni mennek a kincses városba, szeretnének jól játszani, ugyanis a szakember úgy gondolja, adósok magukkal, a szurkolókkal és a vezetőséggel szemben. Számukra a meccs nagy téttel bír, azonban megfelelő állománnyal rendelkeznek ahhoz, hogy maguk mögött hagyják a negatív sorozatot. (miska)