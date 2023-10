A sepsiszentgyörgyi csapat kétszer győzött és egyszer vereséget szenvedett, az előző fordulóban az Activ Prahova Ploiești otthonában maradt alul. A CSU Neptun Constanța az idényben még nyeretlen, ugyanis mindkét eddigi mérkőzésén kikapott. A vasárnapi találkozót megelőzően a Sepsi-SIC harmadik, míg a tengerparti együttes ötödik a táblázatban. A zöld-fehér mezesek idén utoljára lépnek pályára hazai környezetben, a Carmen Cartaș irányította gárda a háromhetes bajnoki szünet után idegenben játszik, majd a novemberi játéknapon szabadnapos lesz.

„Olyan csapattal találkozunk, amely a másodosztályú kézilabdában ismert és hírnévnek örvend. A keretük tapasztalt, évek óta együtt játszó játékosból, illetve néhány fiatal kézilabdázóból tevődik össze. Reméljük, hogy az aduászunk a hozzáállásunk lesz. Ha ebben az idényben nincs is nagy nyomás rajtunk, szeretnénk folyamatosan fejlődni, egyénileg és csapatként is, hogy a felnőttek között is kezdjünk bizonyítani, így a jövőben még többet remélhetünk. Ezért mind a jó játék, mind pedig az eredmény fontos számunkra” – fogalmazott Carmen Cartaș vezetőedző.

A negyedik forduló programja: CSM Slatina–Activ Prahova Ploiești (vasárnap, 11 óra), Spartac Bukarest–Unirea Dobroești (vasárnap, 11 óra), Sepsi-SIC–CSU Neptun Constanța (vasárnap, 12.30 óra), a CSM Unirea Slobozia szabadnapos. (miska)