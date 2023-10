Befejezés előtt a nyujtódi ifjúsági ház

Előző írásunk

Törékenynek tűnik, pedig nem kis erő lakozik benne: a csiperke akár az aszfaltrésen is képes a felszínre törni, így több más társához hasonlóan a városokban is megterem. A sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban például száznál is többféle gombát azonosítottak, de a városban akár a háromszázat is meghaladja a talált gombafajok száma – ilyen és ehhez hasonló érdekességeket is megtudhattak mind­azon érdeklődők, akik szombaton részt vettek a hagyományos gombanapon Sepsiszentgyörgyön.