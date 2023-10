Bambi nevét kapta az óvoda

A névadó ünnepségre az óvoda kis kertjében került sor szülők, nagyszülők és más érdeklődők részvételével, de jelen volt Bokor Tibor polgármester és Szilveszter Szabolcs alpolgármester, valamint több iskola és óvoda vezetője, s a meghívásnak eleget tettek az óvoda nagyajtai partnerkapcsolatának képviselői is.

Az ünnepség az óvódások táncával kezdődött, majd az intézmény vezetője, Páll Enikő óvónő köszöntötte az egybegyűlteket. „Egy csodás napot ért meg óvodánk munkaközössége, egy rég dédelgetett álom vált valóra. Eddig konfekciós vagy 3-as napközi otthonként emlegettek minket, de 2023. szeptember elsejétől intézményünk a Bambi Napközi Otthon nevet viseli” – mondotta az intézmény vezetője, aki után a pénzügyi központ, a Manócska Napközi Otthon igazgatója, Borcsa Mária igazgatónő beszélt a névadás fontosságáról.

„Tudjuk, hogy milyen fontos döntés, amikor a családban egy gyermeknek nevet választanak. És azt is tudjuk, hogy a névadásnál fontosabb az, hogy ki az, aki választja, és mit gondol a névről. Amikor pedagógus kollégáim a Bambi nevet választották az óvodájuknak, az ötletet a híres meseregényből merítették. Már maga a Bambi szó jelentése a kisgyermek, a bambinó rövidítése. De a választás túlmutat a szó jelentésén, mert gondoltak arra is, hogy az óvodájuk olyan hely szeretne lenni, akár a mesebeli erdő, védett, biztonságos, ahol Bambi, a kis őz is született. Ahol botladozó lábbal el lehet indulni a világ felfedezésére, ahol lehet önfeledten játszani és meg lehet tanulni száguldani” – mondotta Borcsa Mária.

Bokor Tibor polgármester elöljáróban gratulált a kezdeményezőknek, és hangsúlyozta, hogy ma már Kézdivásárhelyen nincs olyan oktatási intézmény, amely ne viselne nevet. „Olyan neveket kerestek, amelyek közel állnak az oktatási intézményekhez és gyerekekhez. Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy elsősorban a jövőnek fogunk építkezni és lassan minden oktatási intézményt felújítunk. Kezdtük a szomszédban lévő Gábor Áron Szaklíceummal, folyattuk a Turóczi Mózes-iskolával, a Csipkerózsika Óvodával, majd a Bambi Napközi Otthonnal” – sorolta az elöljáró, arra célozva, hogy az új nevet viselő intézmény is teljes körű korszerűsítésen esett át, ami hárommillió lejből valósult meg. A polgármester a folyamatban lévő munkálatról is szót ejtett, kiemelve az Apor Péter Szaklíceum felújítását, a pár nap múlva átadható állapotba kerülő, a Bod Péter Tanítóképző udvarán lévő új óvodát, a szintén befejezéshez közeledő új bölcsőde épületét is. „Jó sok gyerek legyen, és mi gondoskodunk további óvodákról” – summázott a város polgármestere.

Az ünnepség végén – amelyen közreműködött a Molnár Józsiás-iskola zenekara is – Páll Enikő köszönetét tolmácsolta a támogatóknak, majd a díszteremben rajzkiállítást lehetett megtekinteni az Én Bambim témakörben.