Tisztújítás Zabolán

Szigyártó János Nimród alpolgármester a következő négy évben az újonnan megszavazott választmánnyal folytatja a közösségépítő munkát Zabolán. Megköszönve a bizalmat, az új elnök elmondta: „a jövőre nézve is csapatban gondolkodom, szeretnék szoros együttműködést és összhangot teremteni nemcsak az egyházakkal és civil szervezetekkel, hanem a fiatalokkal is. Remélem ugyanakkor, hogy a többi településhez hasonlóan Zabolán is megalakul az RMDSZ helyi nőszervezete. Arra biztatom közösségünk nő tagjait, hogy fogjanak össze.”

„Eredményt csak úgy lehet elérni, ha azt alapos munka előzi meg. A siker másik alappillére az ütemezett, hosszú távú tervezés, amelyek mentén véghez visszük az elképzeléseinket. Ez igaz az infrastrukturális fejlesztésekre, de igaz a közösségszervezés és a politikai kérdések esetében is” – hangsúlyozta Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, aki az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának fontosságáról is beszélt. „Nekünk, erdélyi magyaroknak nincs utánpótlásunk a kormányban, ami nagyon nagy hátrányt jelent a mindennapokra nézve. Akkor lesz lehetőségünk fejlesztésekkel, az identitásunkhoz kapcsolódó ügyekkel foglalkozni, ha jól megszervezzük közösségünket” – hangsúlyozta Tamás Sándor.

Fejér Levente, Zabola község polgármestere felszólalásában az elmúlt időszak közigazgatási munkálatairól számolt be, amelyeket helyi költségvetésből, valamint megyei és uniós pályázatokból sikerült megvalósítaniuk.

„Hiszem és látom, hogy Zabolán jó csapat van kialakulóban. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mai tisztújításra több mint 150-en jöttek el. Fejér Levente polgármester és Szigyártó Nimród alpolgármester vezetésével a község jó kezekben van, hiszen érzik és értik a helyi közösség igényeit” – fogalmazott a közgyűlésen részt vevő Fejér László Ödön szenátor, aki a továbbiakban is partnerségéről biztosította a megválasztott elnököt és csapatát.

Az eseményen kiemelkedő közéleti tevékenységük és a közösségért végzett önzetlen munkájuk elismeréseként díszoklevelet adtak át Sidó Albert nyugalmazott iskolaigazgatónak, a zabolai RMDSZ egykori elnökének, Réthi József és Tusa János nyugalmazott pedagógusoknak, illetve Szász Magdolnának, aki egyházi és kulturális tevékenysége által összetartotta a szörcsei közösséget.