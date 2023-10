Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesapa,

nagyapa, a marosvásárhelyi születésű

VALTER ISTVÁN

közgazdász,

az Olt Textil Vállalat nyugalmazott gazdasági igazgatója

életének 72. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2023. október 6-án 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai ravatalozóháztól az új református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4330235

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata,

DOCZI BÉLA

életének 71. évében rövid

betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Búcsúztatása 2023. október 7-én, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben.

Szívünkben örökké élni fogsz.

Gyászoló családja

1118505

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

NAGY ROZÁLIA,

a sepsiszentgyörgyi megyei kórház nőgyógyászati

osztályának volt főnővére

2023 szeptemberében elhunyt.

Élete szorgalmas munkában és az övéiért végzett szerető

gondoskodásban telt.

Gyászolják családtagjai, barátai és mindazok, akik szeretettel megőrzik emlékét.

4330246

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,

a sepsiszentgyörgyi

özv. SZABÓ IBOLYA

(szül. PÁLL)

életének 82. évében türelemmel viselt betegség után

csendesen elhunyt.

Temetése 2023. október 7-én, szombaton 13 órakor lesz

a szemerjai ravatalozóháztól

a régi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4330250



Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Szabó Zsoltnak édesanyja elhunyta alkalmából. Erőt és vigasztalódást kívánunk családjának és

hozzátartozóinak.

Sepsiszentgyörgy

Polgármesteri Hivatalának munkaközössége

du.



Megemlékezés

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára, BIRÓ BERTA IDÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4330255

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól,

akiket nagyon szerettél.

Fájó szívvel emlékezünk

JAKAB MÁRIÁRA

halálának második

évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4330256

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk FEJÉR ANDRÁSRA halálának 5. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

4971/b

Október 9-én két éve annak, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa és dédapa, a középajtai BENKŐ ÁRPÁD visszatért az ő Teremtőjéhez. Emlékét szívünkben őrizzük, nyugodjon békében. „Hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, hisz Te a jobbnál is jobbat érdemeltél.”

Szerettei

H.

Onnan vigyáztok ránk azóta is, némán, / Mint ahogy vigyáztatok itt is, nem fáradván. / Dolgos életetekért köszönetet mondunk, / Sírotok felett fejet hajtva imádságot mondunk. / Leperegnek emlékeink, mint a homokóra, csendben, / Isten oltalmából nyugodjatok békességben. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a csomakőrösi DANCS LAJOSRA halálának 23. és DANCS SAROLTÁRA

halálának 40. évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes,

emlékük áldott.

Hat gyermekük

és azok családja

4975/b

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a kilyéni KONDOR ANNÁRA és KONDOR ZOLTÁNRA haláluk második évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes,

emlékük áldott.

Két lányuk és azok családja

4330222

Szemeim becsukom, még látom arcodat, / Hallom zengő hangod s érzem az illatod, / S még látom a mosolyod s minden mozdulatod. / Hiányzik egy arc, egy hang, egy érintés, / Hiányzik egy régi kedves szó, egy ölelés. Szívünk mély fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kőröspataki SÉRA ESZTERRE (szül. PARA) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerető özvegye, három lánya, testvérei, vejei és unokái

4330228

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KICSI GIZELLÁRA (szül. SZAKÁCS) halálának első

évfordulóján. Nyugalma

legyen csendes, emléke áldott.

Szerető özvegye,

gyermekei és testvére

4330234

Hosszú útra mentél, mindenkitől távol, mi tudjuk csak egyedül, mennyire hiányzol. Amíg élünk, szeretünk, soha nem feledünk, mert szívünkben mindig ott vagy velünk.

Fájó szívvel emlékezünk a kisbaconi születésű sepsiszentgyörgyi SÁRDI TIBORRA halálának második évfordulóján.

Szerető családja

4330231

Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki BAKCSI GYULÁRA halálának második évfordulóján. Áldott emléke felett őrködjön a soha el nem múló szeretetünk.

Szerető családja

4330251