Az új szabályozás szerint ezentúl csak olyan vállalkozások működését engedélyezik a szerencsejáték-piacon, amelyeket Romániában vagy az Európai Gazdasági Közösség országaiban jegyeztek be, és amelyeknek van romániai székhelyük. A lottózókért és fogadóirodákért például évi 200 ezer eurós, a nyerőgépekkel felszerelt játéktermekért és a televíziócsatornák által közvetített bingó szervezéséért évi 150 ezer eurós díjat kell fizetniük az üzemeltetőknek. További korlátozásokat vezetnek be a szerencsejátékok reklámozásánál is. (Mti)

NÖVEKVŐBEN A KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEM. Növekvőben van Romániában a kábítószer-kereskedelem, a dílerek új drogterítési módszereket vetnek be, a legfiatalabb fogyasztók pedig már a 10–11 évesek köréből kerülnek ki – derül ki a belügyminisztériumi rendvédelmi szervek 2023-as tevékenységét ismertető jelentésből. A tegnap közzétett dokumentum szerint 2023-ban a rendvédelmi szervek országos szinten 600 akciót hajtottak végre. Ezek keretében mintegy 2000 házkutatást végeztek, 37 szervezett bűnszervezetet számoltak fel, amelyeknek összesen 223 tagja volt. Ezenkívül 7326 bűncselekményre derítettek fényt. A rendőrök a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészeivel együttműködve 570 kilogramm drogot, több mint 3,2 tonna kábítószer-alapanyagot, megközelítőleg 650 kilogramm drogtartalmú növényt és több mint 1,5 millió tablettát koboztak el. (Agerpres)

ŐRIZETBE VETTÉK MIOVENI POLGÁRMESTERÉT. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) megerősítette, hogy befolyással való üzérkedés miatt őrizetbe vették Mioveni polgármesterét, Ion Georgescut. A DNA tájékoztatása szerint az elöljáró 30 ezer eurót kért az ügy tanújától azért, hogy a tanú rokonát hozzásegítse egy orvosi álláshoz a mioveni-i kórházban. A polgármester előlegként 2022 decemberében 10 ezer eurót kapott a tanútól, akivel abban egyeztek meg, hogy a pénz többi részét a rokon tényleges alkalmazása után kapja majd meg. Mivel azonban nem tudott eleget tenni ígéretének, a tanú visszakérte a pénzt. Georgescu október 4-én a mioveni-i polgármesteri hivatalban adta vissza az összeget a tanúnak, ekkor érték tetten az ügyészek. (Agerpres)