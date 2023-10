Nagy erőkkel szálltak ki ma reggel a csendőrség, valamint a rendőrség kábítószer-ellenes egységei a sepsiszentgyörgyi Templom utcába, ahol az eddig rendelkezésünkre álló információkból marihuána után kutakodtak. A rendőrség drogellenes osztályának nyomozóit (ők Brassóból érkeztek) a csendőrség különleges egységei, a köznyelven maszkosokként ismertek is elkísérték, illetve egy keresőkutyás egység is jelen volt. A házkutatás mellett az egyenruhások egy gépkocsit is átkutattak, illetve egy fiatalembert is vizsgálatnak vetettek alá a helyszínen. A megyei rendőrkapitányság közlése szerint az ő egységeik (közlekedésrendészek, a fegyverek és robbanószerek osztály emberei) csak erősítésként/támogatásként vettek részt az akcióban, így további részletekkel nem szolgálhatnak.