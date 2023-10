Nagy erőkkel szálltak ki péntek reggel a csendőrség, valamint a rendőrség kábítószer-ellenes egységei a sepsiszentgyörgyi Templom utcába, ahol az első információkból marihuána után kutakodtak, majd utóbb kiderült jelentős mennyiségű vadkendert/kannabiszt találtak. A rendőrség drogellenes osztályának nyomozóit (Brassóból és Háromszékről) a csendőrség különleges egységei, a köznyelven maszkosokként ismertek is elkísérték, illetve egy keresőkutyás egység is jelen volt a pénteki akcióban.

A házkutatás mellett az egyenruhások egy gépkocsit is átkutattak, illetve egy fiatalembert is vizsgálatnak vetettek alá a helyszínen. A megyei rendőrkapitányság közlése szerint az ő egységeik csak erősítésként/támogatásként vettek részt az akcióban, így további részletekkel nem szolgálhattak. Több mint egy nap múlva kiderült, hogy a rendőrségi tájékoztatás pontatlan volt, ugyanis a háromszéki egységek vezették az akciót, a brassóiak nyújtottak segítséget, amint az is, hogy egy kannabisz/vadkender ültetvény működtetőire csaptak le, jelentős fogásról van szó, és két személy előzetes letartóztatásba került.

A pénteki házkutatás, amelyet a helyszínen követtünk, a Templom utcai ingatlanban zajlott, az udvaron található magánházban. Ide a különleges egységeken kívül a szervezett bűnözés és drogellenes osztály munkatársai, valamint a keresőkutyás egység vonultak be. Az utcán mindeközben egy másik egység egy gépkocsit kutatott át, szemtanúk szerint dobozokat távolítottak el a csomagtartóból. Egy fiatalembert, a gépkocsi vezetőjét a rendőrök gyűrűjében kérdezték ki az utca sarkán. A helyszínen az akcióról nem közöltek részleteket, annyit sikerült megtudnunk, hogy a brassói hatóság egységei is jelen vannak. A háromszéki megyei rendőrkapitányság nem tudott részletekkel szolgálni, arról, hogy mi a házkutatás célja, mivel folyamatban lévő bevetésről nem adhatnak ki információt. Később arról értesítettek, hogy nem a megyei rendőrség egységei végezték a házkutatást, vizsgálatot, a jelenlévő háromszéki egyenruhások csak erősítésként, támogatásként voltak jelen. Lapunknak utóbb más források megerősítették, hogy a hatóságok könnyű drogot, kannabiszt, marihuánát kerestek.

A rendőrség az akció után mint egy nappal bocsátott ki hivatalos tájékoztatást, ezek szerint a Templom utcában zajló házkutatás csak egyike volt a 16-nak, melyet megyeszinten egy időben végeztek, illetve öt személy őrizetbe vétele is szerepelt a célok között, akiket kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A közlemény szerint a nyomozás kiderítette, hogy a gyanúsítottak egyike idén tavasszal egy kannabisz ültetvényt hozott létre Sepsikőröspatak határában egy farm közelében, összesen kilencven növényt ültetett el, melyeket egy másik gyanúsítottal gondoztak, neveltek. Augusztus végén ugyanők ötven növényt learattak, míg a maradék negyven növény (kenderbokor) termését októberben takarították be. A learatott növények csak egy része volt teljesen kifejlődve, azaz kábítószer előállítására alkalmas. A házkutatások során végül 21 kifejlett (azaz kábítószerként már felhasználható) növényt találtak, emellett két fiatalabbat, továbbá öt gramm hallucinogén gombát, 30 gramm kannabisz maradványt. Két mobiltelefont, 104 petárdát, higanyt tartalmazó üvegpalackot is felfedeztek a nyomozók. A két férfit 24 órára őrizetbe vették, szombaton pedig a törvényszék jóváhagyta harminc napos előzetes letartóztatásukat. A közlemény által említett másik három gyanúsítottról további információt nem tettek közzé.

A hatósági tájékoztatóból az is kiderült, hogy a lapunkkal közöltek, melyek szerint a háromszéki rendőrség egységei csak támogatásként vonultak fel, nem igaz, ugyanis pont a Kovászna megyei szervezett bűnözés és drogellenes rendőrségi osztály, illetve annak ügyészei vezették a házkutatásokat, a bűnügyi osztály, a csendőrség, valamint a különleges egységekkel közösen, míg a brassói hatóságok csak segítséget nyújtottak.