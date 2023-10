Kürtőskalács, a megunhatatlan klasszikus csemege

Vitathatatlan: a Kürtőskalácsfesztivál az ősz legnépszerűbb közösségi eseménye Sepsiszentgyörgyön, a székely családok ünnepeit megkoronázó sütemény iránt pedig töretlen az érdeklődés. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a rengeteg ember – helyiek mellett a környező településekről érkezők és vendégek is – akik valósággal rajzottak a hét végén a főtérre. Nehéz is lett volna elkerülni a parázs fölött karamellizálódó édes cukorillatba burkolózott városközpontot, ahol a hagyományos és különféle ízesítésű kürtőskalács mellett a vásárok elengedhetetlen harapnivalóját, lángost is kínáltak édes és sós változatban, és volt számtalan ízvilágban elkészített óriáspalacsinta, buborékgofriban tálalt fagyasztott joghurt és a spanyolok fánkjaként ismert churros, fagyi és házicsokoládé, no meg régi időket idéző édességek egyaránt. Élénk érdeklődés övezete az első közösségi édes reggelit is, vasárnap délelőtt sokan helyet foglaltak a terített asztalok mellett, ahol kakaós tejjel, kürtőskaláccsal kínálták az ötletgazdák a vendégeket.

A korzó sarkán szépen feldíszített sátor alatt Békéscsabáról érezett vendégek sürögtek-forogtak, a Szlovák Senior Klub asszonyai helyben készült, sütött friss csörögét kínáltak kóstolásra, s az érdeklődőknek szívesen beszéltek hagyományos ételeikről, melyek javát egy igényes kiadványban gyűjtötték össze és hozták el Sepsiszentgyörgyre.

A kürtőskalácsfesztivál kiemelkedő versenynapján, szombaton a seregszemlére benevezett csapatok a klasszikus, legjobb minőségű hagyományos kürtős elkészítésére vállalkoztak, a szakmai zsűri számtalan szempont szerint értékelt, eredményt pedig délután hirdettek a színpadon. A bírák nevében Jánossy Alíz gyergyószentmiklósi gasztroújságíró elmondta, úgy vélik, van értelme a rendezvénynek, hiszen jólesően tapasztalják, évről évre egyre javul a kürtőskalácsok minősége, „kiegyenlítődnek az erőviszonyok” – fogalmazott. Biztató ugyanakkor, hogy míg az első fesztiválon egyetlen arany fokozatú kürtős sem készült, idén már sokan érdemelték ki ezt a minősítést, s megjegyezte: meggyőződése, hogy a többi csapat is igyekszik felzárkózni a legjobbakhoz. Idén bronz minősítést kapott a Nasa, a Boby Erik & Lily és a Carolea Buffe csapatok által készített kürtőskalács, míg a Melinda kürtőskalács, az Árpád Kürtősház, a Saitos kürtőskalács, és Marica kalácsa ezüst minősítést érdemelt. A legjobbak közé hat csapat került be: a tavalyi nyertes, a Vitos kürtőskalács terméke ezúttal is arany fokozatot érdemelt, s hasonló díjat tudhat magáénak a Parázska kürtőskalács, az Oltisz Superpast, a Csatószegi kürtőskalács, a Simon család kürtőskalácsa valamint az Ozsdolai kürtőskalács.

Az eredményhirdetés zárásaként Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, a kürtőskalács tulajdonképpen Székelyföld aranytartaléka, hiszen mintegy kétezer család él abból, hogy naponta készítik, sütik, értékesítik ezt a hagyományos, klasszikus édességet.

Szombat délután nem csupán a díjazás, a szentivánlaborfalvi ifjak bravúrja is a főtérre csalogatta a látogatókat: a Szi@ hatvanfős csapata ezúttal húsz méteres kürtőskalácsot sütött. És nem bízták a véletlenre, két hónappal korábban az ifjúsági napokon is megsütötték a rekord méretű kürtőst – hangzott el. Pakuci Tamás csapatvezető lapunknak elmondta, egyebek mellett hatvan kiló liszt, 20 kg cukor, 3 liter olaj, 25 liter tej valamint 10 kg 82 százalékos vaj is került az óriáskürtős tésztájába, melyet a helyi Etior pékségben dagasztottak meg erre az alkalomra. Már az sem volt mindennapi, ahogyan a méretes, gelencei fenyőfa dorong eljutott a helyszínre: a 26 méter hosszú konvojt a rendőrség autói kísérték a megyeszékhelyre.

A fesztiválra benevezett csapatok vasárnap sem tétlenkednek, a rengeteg eladásra kínált kürtős mellett a hagyományostól eltérő, nem édes ízvilágú, reform kürtőst is sütnek, ezzel igyekeztek a zsűritagok kedvében járni. Idén először pedig kürtőskalács-különlegesség, árkosi érlelt sajttal és ehető arannyal borított kürtőst is sütöttek a fesztiválon. A kezdeményezés jótékonysági célt szolgált: az arany kürtős értékesítésére árverést hirdettek (a licit 750 lejről indult), a befolyt összeget pedig a Máltai Szeretetszolgálat megyeszékhelyi fiókszervezete által működtetett meleg ebéd program támogatására fordítják.