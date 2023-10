Ismét örvendezhetnek a vizuális élmények rajongói: szombaton több rendezvénnyel elkezdődött a Visor Székelyföldi Fotófesztivál, melynek Sepsiszentgyörgy immár harmadik alkalommal ad otthont. Fotóklubok és független fotográfusok képei egyaránt láthatóak a főtéren, az alkotók fényképeikkel ezúttal a nő témát járták körül, „közösségteremtő erőt” is felmutatva.

A független – azaz egyénenként, nem fotóklubokban tevékenykedő – fotográfusok első alkalommal mutatkoznak be, míg a fotóklubok negyedszer hozzák el munkáikat Sepsiszentgyörgyre.

A fotófesztivál délelőtti nyitányaként Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetője üdvözölte azokat, „akik szeretik a képírás nyelvét”, s mint fogalmazott, „látni ajándék”, és amikor az ember „láttatni is tud másokkal, az részben isteni adottság, tehetség, részben következetes munka, amellyel ezt a képességet csiszolja, finomítja”. Látás és láttatás ötvözete pedig „maga az isteni állapot: az alkotás, a teremtés”. Kiemelte továbbá, a nő is teremt, nemcsak új életet, hanem egy életen át otthont, maga körül hangulatot és melegséget, illetve közösséget, összefogást. „De teremthet szakmaiságot, új látásmódot – erre voltunk kíváncsiak a Visor harmadik kiadásának megszervezésekor. Nem csak a fotók vitathatatlanul gyönyörű alanyaként, de teremtő, alkotó, kreatív erőként is, egyenrangú párbeszédben férfi kollégáikkal” – hangsúlyozta Imreh István. Végül párhuzamként hozzátette, miként a nők otthont varázsolnak egy lakásból, a székelyföldi fotóklubok sem csak egymással találkozó emberek gyülekezetei, hanem a fotóművészet otthonai, „családként működő közösségek, ahol a különböző érdeklődési körök erősítik, fejlesztik egymást”.

A Visor Székelyföldi Fotófesztivál fő szervezője, Vargyasi Levente sepsiszentgyörgyi filmes-fotográfus ismertette a rendezvényt, felsorolva a tizenegy kiállító közösséget is. Ezek a következők: F’10 Fotóklub (Csíkszereda), Grádics Alkotócsoport (Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig, illetve Nagykárolytól Székelyszentlélekig terjedő fotós közösség), Homoród Fotóklub (Homoródszentpál), Képvidék Alkotócsoport (Háromszék), Kézdivásárhelyi Fotóklub, Marx József Fotóklub (Marosvásárhely), Mohos Fotóklub (Sepsiszentgyörgy), Prisma Fotóklub (Csíkszereda), Spektrum Fotóegyesület (Székelyudvarhely), a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének fotószakosztálya és a Transnatura Természetfotóklub (Sepsiszentgyörgy). Kettős kiállítás ez, hangoztatta Vargyasi Levente, hiszen a Visor legújabb, kiemelt eseménye a Független fotósok székelyföldi versenye, ennek nyertese Erdély Bálint Előd Várakozás című képével, második helyezettje Jakab Zsóka szintén Várakozás című fotójával, míg a harmadik díjon ketten osztoznak: Bernád Rozália Lídia című képével és Kristó Róbert Tiszta szívvel című alkotásával.

E kiállítások különleges utazásra hívnak, értékelte Vargyasi Levente, a fényképeken túl kirajzolódik az egyéni fotósok, fotóklubok világa, stílusa; a képekkel ugyanakkor párbeszédet kezdeményeznek az idei fesztivál központi témájáról, a nőről. „Hogyan látjuk a nőt ma – kérdezte –, egyénként és közösségként? Milyen hangulatokat, érzéseket, mentális képeket társítunk a nő fogalmához, és ezeket miként mutatjuk meg fényképeken?” Végül a szabadtéri tárlat szemlélőihez szólva megjegyezte: élvezzék a művekben rejlő szépséget.