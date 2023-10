Díjazták Miska Brigittát

Az elmúlt hétvégén tartotta a MÚRE hagyományos őszi táborát Szovátán a Teleki Oktatási Központban. A programot színesítette a Ligeti Ernő Emlékkonferencia, melynek előadói Rózsafalvi Zsuzsanna, Filep Tamás Gusztáv irodalomtörténészek és H. Szabó Gyula könyvkiadó voltak, továbbá kerekasztal-beszélgetésen a kulturális témáknak a romániai magyar médiában való jelenlétét boncolgatták, voltak könyvbemutatók, melyeken az eltelt év termését ismertették az újságírók. A szervezet közgyűlést is tartott, majd a szombat esti gála keretében átadták az idei díjakat.

Szűcs László, a MÚRE elnöke kiemelte, első alkalom, hogy sportújságíró kapja az írott sajtó nívódíjat. Miska Brigitta Sepsiszentgyörgyön született 1993-ban, tehát kereken 30 éves. A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban érettségizett 2012-ben, majd a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Kommunikációs és közkapcsolatok szakán végzett 2015-ben. Épp jókor! A Háromszék épp akkor vesztette el legendás sportújságíróját, Áros Károlyt (1940–2015), aki tragikus körülmények között hunyt el. No de szerencse a szerencsétlenségben, épp akkor érkezett Miska Brigitta, aki nemcsak helyettesítette a nagy elődöt, hanem fiatalos lendületet adott a Háromszék sportrovatának – emelte ki Szekeres Attila méltatásában, hozzátéve, tudósít, interjút készít, riportot ír, véleményének is hangot ad, s nemcsak tollat ragad, billentyűt csapkod, hanem a fényképezőgépet is kezeli.

A Szilágyi Aladár-díjas Miska Brigitta köszönetében elmondta, tizedik osztályos volt, amikor elhatározta, hogy sportújságíró lesz, és ez sikerült. A sport egyáltalán nem volt ismeretlen terep számára, hiszen nyolc évet kosárlabdázott és focizott. Szereti a különböző sportágakat, belföldi és nemzetközi eseményeket egyaránt figyelemmel követ, és hírt ad azokról. Imádja munkája minden egyes percét, igaz, ez azzal is jár, hogy nincs szabad hétvégéje. Igyekszik a továbbiakban is minél hitelesebben tájékoztatni az olvasókat a különböző sporteseményekről, tette hozzá a díjazott. (M. I.)