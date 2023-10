A sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek 50 pontos előnnyel utaztak Bukarestbe, így csapatunk szombati vendégszereplésébe még az is belefért, hogy a hosszú zaragozai euroligás kiszállás után Zoran Mikes több alapjátékosát is pihentette. Ezért a Rapid elleni visszavágó első negyede roppant kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, de lányaink végig kézben tartották a küzdelmet (12–14). A második játékrész elején percekig vezettek a házigazdák, ám a zöld-fehérek gyorsan fordítottak, és plusz tíz ponttal a tarsolyukban vonultak szünetre (27–37). A harmadik szakasz is szorosabbra sikeredett, ám a mieink különösebb megerőltetés nélkül tartották az előnyüket, sőt, a negyed végére ezt meg is toldották egy újabb ponttal (52–63). Az utolsó tíz percben is a SIC akarata érvényesült a pályán, együttesünk pedig alapjáraton is magabiztosan hozta a mérkőzést (67–83).

Női kosárlabda Román Kupa, 1. forduló – visszavágó: Bukaresti Rapid–Sepsi-SIC 67–83 (12–14, 15–23, 25–26, 15–20) Bukarest, Rapid Terem. Mintegy 100 néző. Vezette: Diana Oprea, Andrei Vizitiu, Cristina Ion. Rapid: T. Manea 4, Stanici (Diaconu) 34/12, Dumitru 4, Cazacu 3, Panait 14–A. Manea, Frincu 1, L. Sarbu, Duta, B. Sarbu. Edző: Alexandru Cosmin Vasile. Sepsi-SIC: Akathiotou 8, Nyström 13/9, Belegante 6/6, Janković 12, Green 3/3–Dumitrescu 4, Gereben 5/3, Lipovan, Mikes, Hrisztova 17/6, Cătinean 12/6, Mununga 3. Edző: Zoran Mikes.

A további eredmények: Bukaresti Olimpia–Agronómia Bukarest 50–71 (továbbjutott kettős győzelemmel az Agronómia), Konstancai CSU–Aradi FCC 89–59 (tj. kettős győzelemmel a Konstanca), Brassói Olimpia–Kolozsvári U 91–89 (tj. 164–142-es összesítéssel a Kolozsvár), Alexandria–Târgoviște 58–64 (tj. kettős győzelemmel a Târgoviște).

A nyolcas döntő mezőnye: Sepsi-SIC (címvédő), Kolozsvári U, Konstancai CSU, Agronómia Bukarest, Târgoviște, Marosvásárhelyi VSK (a KSE visszalépése miatt), Sportul Studențesc (ellenfél hiányában) és Alexandria (szerencsés vesztesként). (tibodi)