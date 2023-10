Az elmúlt hét végén a szerbiai Globare adott otthon a motokrossz Balkán-bajnokság ötödik, utolsó előtti fordulójának, amelyen az MX1-es kategóriában versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián az első helyen végzett, az MX2-ben és MX2 Juniorban érdekelt ozsdolai Ördög Zoltánt mindkét géposztályban másodiknak intették le.

„Nagyon remek versenyhétvégém volt, hiszen a globarei viadal mindkét futamát meg tudtam nyerni, és ezzel összetettben is az élen végeztem. Mindkét startom jól sikerült, ennek köszönhetően két rajt-cél győzelmet értem el, és ennek nagyon örvendek” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa, aki egy fordulóval a vége előtt már Balkán-bajnok az MX1-es kategóriában. A szentgyörgyi motoros tavaly és tavalyelőtt az MX2-ben, míg 2013-ban a 85 köbcentiméteres osztályban bizonyult a legjobbnak.

„Zoltán a szerbiai verseny mindkét futamát a második helyen fejezte be úgy, hogy a szombati időmérőn nagyot esett és vasárnap a vállát fájlalva motorozott. Az első futamon így is sokáig az élen haladt, majd ismét elesett, a másodikon is vezetett, de ezúttal egy figyelmetlenség miatt el tudta kerülni őt Tosev, így kétszer is második lett és összetettben is a második helyen zárt” – számolt be a versenyről Ördög István, 16 esztendős versenyzőnk édesapja, aki hozzátette: fia mindkét gép­osztály pontversenyében a bronzérmet jelentő harmadik pozíciót foglalja el.

Eredmény: * MX1: 1. Tompa Krisztián (Yamaha), 2. Mustafa Çetin (török, Yamaha), 3. Milos Djordjevic (szerb, Yamaha) * MX2: 1. Venciszlav Tosev (bolgár, Husqvarna), 2. Ördög Zoltán (KTM), 3. Danail Stefanov (bolgár, KTM) * MX2 Junior: 1. Tosev, 2. Ördög, 3. Nyi­kolaj Malinov (bolgár, KTM).