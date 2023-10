Izrael visszavág, teljes blokád Gázában

Az izraeli csapatok visszaszerezték az ellenőrzést a Gázai övezet szomszédságában lévő összes település felett – jelentette be tegnap Daniel Hagari katonai szóvivő sajtótájékoztatóján. Kitért arra is, hogy soha nem jelentkeztek még annyian katonai szolgálatra az izraeli hadseregbe, mint most; példátlan módon negyvennyolc óra alatt háromszázezer tartalékost mozgósított az izraeli haderő. A megjelentek aránya számos helyen jóval meghaladta a száz százalékot; sokan olyanok is jelentkeztek szolgálatra, akiket nem hívtak be. A szóvivő szerint tegnaptól a hadsereg védekezésből támadásba ment át. A határon lévő huszonnégy izraeli településből tizenötöt evakuáltak, és ma folytatják a többi kiürítését is. A még ki nem telepített civilektől azt kérik, hogy maradjanak az óvóhelyeken.

Az izraeli légierő másfél órás szünetekkel egyre erősebb légicsapásokat hajt végre a Hamász vélt gázai hadállásai ellen. Vadászgépekkel támadták a terrorszervezet létesítményeit egyebek között a gázai al-Furkán és a Tel al-Hava negyedben, ahonnan számos akciót indítottak Izrael ellen. Harci helikopterekkel támadták Libanon területét, a libanoni al-Majadín hírportál szerint pedig több dél-libanoni települést lőttek, miután az ország északi határvidékénél megöltek több olyan terroristát, aki Libanonból szivárgott be. A polgári védelem felszólította a libanoni határ melletti izraeli települések lakóit, hogy vonuljanak óvóhelyükre, illetve bezárkózva maradjanak ott, és legyen velük kommunikációs eszköz, élelmiszer és víz, matrac, takaró, gyógyszerek és egyéb szükséges felszerelések.

Közben nyolcszázra emelkedett a Hamász szombati terrortámadása halálos áldozatainak száma Izraelben. A sebesültek száma az egészségügyi minisztérium közlése szerint eddig 2506, jelenleg is ápolnak 578 embert, akik közül 157-en életveszélyes és súlyos állapotban fekszenek különböző izraeli kórházakban.

Ellentmondásos híreket közölt a Walla hírportál az esetleges fogolycsere-tárgyalásokról. Értesülésük szerint katari közvetítéssel Izraelben őrzött palesztin női foglyokért cserébe a Hamász szabadon bocsátaná a Gázai övezetbe hurcolt izraeli nőket és gyermekeket, de egyelőre nincs nyoma az áttörésnek. Egy meg nem nevezett izraeli politikus cáfolta a hírt, szerinte „nincs tárgyalás” a Hamásszal.

Joáv Galant izraeli védelmi miniszter bejelentette: Izrael elrendelte a Gázai övezet „totális blokádját”. „Vadállat módjára viselkedő emberekkel harcolunk, és ennek megfelelően járunk el” – közölte Galant. Izrael mostantól sem villanyáramot, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem enged be a Gázai övezetbe.