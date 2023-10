Vén Diófák Napja Bikfalván

Október 14-én, szombaton családi nap részeként Bikfalván, az udvarházak varázslatos falujában, ahol a kertekben különösen öreg diófák állnak, megszervezik a Vén Diófák Napját. A rendezvény a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert Hálózat részeként a Nemzeti Kulturális Alap, az Erdélyi Hagyományok Háza és Uzon Község Önkormányzata támogatásával valósul meg. A hagyományteremtő céllal elsőként megszervezett rendezvényen a dióhoz és a diófához kapcsolódó előadások, színvonalas kulturális programok, kortárs művészeti műhelymunkák, gyermekfoglalkozások, diófa-felfedező séták, kincskereső játékok, meglepetések lesznek. Délben családi piknik a Kulturális Központ kertjében, késő délután a Jazzpar trió koncertje, kultúrkocsma. A programokon a részvétel ingyenes. A rendezvény ideje alatt büfé és bár működik, ebédidőben meleg egytálétel is vásárolható.

(Részletes program pénteki lapszámunkban.)

Színház

MINIÉVAD A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN. Október 12-én, csütörtökön 19 órától Pintér Béla – Darvas Benedek: Gyévuska (Hegymegi Máté rendezésében); 13-án, pénteken 19 órától Ivan Viripajev: Oxigén (Pálffy Tibor rendezésében); 14-én, szombaton 19 órától romeo@julia.com (Frenák Pál rendezésében); 15-én, vasárnap 19 órától Pass Andrea: Napraforgó (Radu Afrim rendezésében); 16-án, hétfőn 19 órától Nexus (az Andrei Mureşanu Színházban zajló D-butan-T Fesztivál részeként bemutatott produkció And­reea Vălean rendezésében); 17-én, kedden 20 órától Ivan Viripajev: Iráni konferencia (Bocsárdi László rendezésében). Jegyek válthatóak a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

Kiállítás

KÖZÖS TÁRLAT KOVÁSZNÁN. Ma 17 órakor a Kovásznai Kádár László Képtárban megnyílik Deák M. Ria és Deák Barna A másság egysége című közös kiállítása. A tárlatot megnyitja Gazda József műkritikus. Közreműködik a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kodály Zoltán Furulyaköre, felkészítő tanáruk Gyerő Katalin.

Zene

AZ ÉNEK TÖRTÉNETE 7. – A MAGYAR OPERETT. Az Árkosi Kulturális Központ és a Plugor Sándor Művészeti Líceum magánének szakos tanárai által indított, az ének történetét bemutató koncertsorozat hetedik sepsiszentgyörgyi koncertjére ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központ Olt utca 6. szám alatti koncerttermében kerül sor A magyar operett címmel. Előadók a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai: Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán, a koncertsorozat ötletgazdája és művészeti vezetője), Babos Margit (szoprán), Oláh-Badi Alpár (tenor) és Barabás Lajos (tenor). Zongorakíséret: Kőmíves-Bokor Zsuzsa. Egy jegy ára 20 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.15-től Dzsungel-mentőakció 2.: A világ körül magyarul beszélő és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Az Alkotó (magyarul beszélő), 18.15-től Bűnös vagyok (román feliratos), 20.15-től Fűrész X (magyarul beszélő), 20.30-tól Dumb Money (román feliratos).

Könyvbemutató

CEY-BERT RÓBERT GYULA A Szkíta Turul dinasztia örökösei című könyvét, mely a Hun trilógia harmadik kötete, ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban, 13-án, pénteken 19 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet-teremben mutatják be. A könyvbemutatókon jelen lesz Püski István, a Püski Kiadó tulajdonosa is.

AZ ÉDES ÍZEK SZÉKELYFÖLDRŐL című kötetet ma 18 órától a rétyi református egyház imatermében mutatják be. Az eseményen jelen lesznek a könyv szerzői közül Szőcs Ilona, a csernátoni Malomkert Panzió vezetője és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki a süteményes kötet előszavát jegyezte. Ez Székelyföld első süteményes könyve, amelynek célja népszerűsíteni a kürtőskalácsot, ugyanakkor ízelítőt adni a térség kedvelt édességeiből. Az eseményen süteménykóstolásra is sor kerül a rétyi asszonyok jóvoltából.

Előadás Sepsiszentgyörgyön

A Fidelitas Hotel konferenciatermében (Gólya utca 14. szám) ma 18 órától Pöltl Ákos Szerezd vissza a családodat! – Légy okosabb az okostelefonnál, vedd vissza az irányítást! címmel tart előadást. Részvételi szándékot a Mathias Corvinus Collegium oldalán (mcc.ro/helyszin/sepsiszentgyorgyi-fit-kozpont) található űrlap kitöltésével kell jelezni.

Hitvilág

RÓZSAFÜZÉR-ZARÁNDOKLAT. Október 13-ig Sepsiszentgyörgyöt körülölelő rózsafüzér-zarándoklatot szerveznek a város öt katolikus templomában, illetve a templomok közötti útszakaszokon. Az imalánc célja a város megújulása és békéje. A zarándoklat minden este a hat órai szentmisét követően kezdődik. Ma a Csíki utcai Szent Gellért-, csütörtökön az Állomás negyedi Szent Benedek-templomtól, végül a Gyár utcai Krisztus Király-templomtól indulnak imádkozva a rózsafüzért. Az élő rózsafüzér-zarándoklatba bármelyik ponton be lehet kapcsolódni, várnak minden imádkozni vágyó zarándokot.

MÁRIA-IMALÁNC. Október 5. és november 2. között Mária imaláncot imádkoznak a sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, a RomKat olvasói és a Mária Rádió hallgatói. Ma, 12-én, 14-én, 16-án, 17-én és 18-án 18 órától, 13-án 7 órától a szentmisék erre a célra vannak felajánlva a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-templomban.

ÖNKÉNTES-TALÁLKOZÓK. Ma 10 órától a sepsiszentgyörgyi stúdióban, míg 13 órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánián tartanak találkozót a Mária Rádió önkéntesei.

TRIDENTI SZENTMISE CSÍKSZEREDÁBAN. A Brassói út 105. szám alatt ma 16 órától rózsafüzér-elmélkedés (gyónási lehetőséggel), 17 órától előadás (katekézis), 18 órától szentmise, 19 órától szentség­imádás.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Reggeli csendesség Kertész Máriával, 7.05-től Ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Túrterebesről, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.15-től Déli magazin.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdimárkosfalván, Kézdimartonfalván és Hatolykán, csütörtökön Kézdiszentkereszten és Bélafalván, pénteken Kézdiszentléleken. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ÚJABB KILENCEDIKES DRÁMAOSZTÁLY indul a 2024/2025-ös tanévtől a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban. Október 14-én 15 órakor indul a felkészítő foglalkozások sorozata az iskola Visky Árpád drámatermében. Ezt követően, november 11-én 15 órakor lesz felvételi felkészítő. Érdeklődni a 0748 409 437-es telefonszámon vagy a dramatagozat00@gmail.com e-mail-címen lehet.

Ingyenes ügyintézés Magyarhermányban

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Magyarhermányban a Máté János Általános Iskolában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.