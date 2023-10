Csökkenő életszínvonal

Következő írásunk

Kőrösi forgácskalapot már csak két család készít a faluban. Ferencz Sándor, aki néhány éve ezzel pótolja nyugdíját, keskeny nyárfaforgácsot vág egy különlegességnek mondható gyalupadszerű készülékkel, felesége három fonatot készít, varrógépen összevarrja, abból lesznek a kisebb-nagyobb háncskalapok, melyeket színes szalaggal díszítnek. Készül náluk egyéb is, minden fából: rövid és hosszú fakanalak, lekvárba valók, zakuszkásak, zsírolvasztók, vineteaprítók, fájós derekú öregeknek való hosszú cipőkanalak, csikófejes sétabotok és szélreforgók. A mester most gyógyult fel betegségéből, reméli, hogy eljut még a jövő esztendei vásárokra, és tavasz nyílásával a sepsiszentgyörgyi piacra is.