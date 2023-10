Emlékezetes választ ígér Izrael

Győzelmet ígér Netanjáhú

„Még éppen csak elkezdtük a Hamász elleni támadást; amit az elkövetkező napokban teszünk az ellenséggel, azt generációk emlegetik majd” – fogalmazott a kormányfő, aki azzal is megvádolta a Hamászt, hogy megkötözött gyerekeket végez ki. „Alávaló ellenségeink háborút akarnak. Hát akkor megkapják” – szögezte le az izraeli miniszterelnök, és egyúttal aláhúzta: a harcot nem Izrael kezdte, de Izrael fogja befejezni. Elmondta, hogy az utóbbi napokhoz fogható borzalmakat évek óta nem láttak, példaként említve, hogy a Gázai övezetből érkező fegyveresek gyerekeket és időseket végeztek ki. „Már az egész világ látja, hogy a Hamász éppen olyan, mint az Iszlám Állam volt. Mi pedig ugyanúgy legyőzzük a Hamászt, ahogy a nyugati országok legyőzték az Iszlám Államot” – jelentette ki. „Nehéz napok állnak előttünk, de megnyerjük a csatát” – jelentette ki.

Köszönetét fejezte ki továbbá az Izraelt támogató nyugati országoknak, név szerint említve az Egyesült Államokat, melynek elnökével, Joe Bidennel napi kapcsolatban áll. „Az Egyesült Államok minden módon segíti Izraelt... és Izrael ellenségei tudják, mit jelent ez” – tette hozzá.



Halad a hadsereg

Tegnap délelőtt Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője a katonai rádióban bejelentette: Izrael ellenőrzése alá vonta a Gázai övezet határát. A hadsereg közölte, hogy elaknásítja azokat a területeket, ahol a palesztin területet Izraeltől elválasztó biztonsági kerítést áttörték. Az izraeli katonaság szóvivője arra is kitért, nincsenek arra utaló jelek, hogy a határ alatt alagutak húzódnának, melyeken keresztül szélsőségesek juthatnának be Izraelbe. Azt is bejelentették, hogy az elmúlt napon több tucat terroristát öltek meg a határ menti izraeli területeken, és befejezték a gázai határ melletti települések életben maradt lakóinak evakuálását.

Az izraeli légierő több mint kétszáz célpontot lőtt a Gázai övezetben hétfő éjjel, köztük egy fegyverraktárként szolgáló mecsetet, egy lakást, melyet az iszlamista Hamász egyik rakétákat lövő osztaga birtokolt, a terrorszervezet használta sokemeletes épületet és egyéb katonai létesítményeket.

Az izraeli polgári védelem felszólította a lakosságot, hogy készítsék elő óvóhelyeiket a háromnapos túlélésre. Fejenként és naponta három liter vizet, száraz élelmet, elemmel működő világítást, figyelmeztetésekhez és híradásokhoz elemmel-akkumulátorral működő rádiót és mobiltelefont, gyógyszereket és elsősegélycsomagot, személyes iratokat, készpénzt, ha van, csecsemők és állatok ellátásához szükséges dolgokat kell elhelyezni a védett szobákban, óvóhelyeken.



A Hamász nem tárgyal

Iszmail Haníje, a Hamász iszlamista terrorszervezet vezetője bejelentette, hogy a háború végéig nem tárgyalnak a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok sorsáról – jelentette a Walla izraeli hírportál tegnap. A Hamász vezetője, Iszmail Haníje kijelentette, hogy addig nem tárgyalnak a foglyokról, amíg a harcok tartanak.

Az izraeli rendőrség tegnap arra kérte a lakosságot, hogy az eltűnt, valószínűleg Gázába hurcolt személyek mobileszközeit hagyják bekapcsolva és ne szakítsák meg velük a kapcsolatot. Izraelben a kibuc mozgalom vezetése az ország déli vidékein kialakult helyzetről tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy jelenleg a halottak felkutatására, a temetési szertartások megszervezésére és az életben maradtak pszichológiai megsegítésére van szükség.



Egységkormány jöhet

Az izraeli kormánykoalícióban részt vevő jobboldali és ultraortodox pártok vezetői nemzeti vészhelyzeti egységkormány megalakításával bízták meg Benjámin Netanjáhú miniszterelnököt tegnapi tárgyalásukon. A koalíció pártjainak vezetői egyhangúlag beleegyeztek a vészhelyzeti nemzeti egységkormány felállításába, és megbízták Netanjáhút a nagykoalíció létrehozásával. A jobboldali Zsidó Erő nevű pártot vezető Itamár Bengvír nemzetvédelmi miniszter ugyanakkor tiltakozott az ellen, hogy az új pártok belépésével átalakítsák a biztonságpolitikai kabinetet.

Korábban a közvélemény-kutatások szerint már hónapok óta az ország legnépszerűbb pártjának számító, Beni Ganz vezette centrista Nemzeti Tábor nevű párt kifejezte szándékát a csatlakozásra. Nem kértek miniszteri tárcákat, de a katonai lépésekbe történő érdemi beleszólás érdekében új biztonságpolitikai kabinet felállítását sürgették részvételükkel. Gideon Szaár, a Nemzeti Tábor egyik vezetője a katonai rádiónak tegnap reggel azt mondta, hogy a vészhelyzeti kormány felállítása Netanjáhútól függ.

A másik centrista párt, a Van Jövő (Jes Atíd) frakciójának egyik vezetője hétfőn azt közölte, hogy csak akkor lépnek be a háborús koalícióba, ha Netanjáhú időlegesen elveszi Bengvírtől a nemzetbiztonsági, Becalel Szmotricstól pedig a védelmi tárcát. Korábban azt is követelték, hogy Bengvír és Szmotrics ne lehessen a kormány tagja, de ettől a feltételtől elálltak.

Avigdor Liberman, a jobboldali, ellenzéki Izrael a Hazánk párt elnöke hétfőn azt közölte, hogy csak akkor lépnek be az egységkormányba, ha a miniszterelnök a kamerák elé állva egyértelműen kijelenti, hogy célja a Hamász felszámolása, vezetőinek kiiktatása, és véget vet a velük kötött megállapodások korszakának.