Díjazták Török Áron építészt

Az Országos Építészeti Biennálén funkcionális kategóriák szerint díjazzák a terveket, a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Református Szeretetotthon a szociális és kulturális célú középületek csoportjában bizonyult a legjobbnak. Igazán megtisztelő elismerés számunkra, köszönjük megrendelőnk bizalmát – írja közösségi oldalán Török Áron.

Érdeklődésünkre Török Áron hangsúlyozta: minden építészeti alkotás csapatmunka, így az elismerés valójában a Szilvássy Carola Református Szeretetotthon teljes tervezői és kivitelezői munkaközösségének szól. „Ebből a szempontból nem szeretném kiemelni, hogy ez most az én díjam, én az egész tervező- és kivitelező csapatot szeretném ezzel a díjjal értékelni; szeretném, ha ők úgy éreznék, hogy az építészszövetségben értékelték a munkájukat” – jegyezte meg, hozzátéve, minden építészeti díj, elismerés múltbeli teljesítményre vonatkozik, ez is egy több éve elkészült terv, amelyet az épület májusi átadásáig a kivitelezés során is folyamatosan követni, alakítani kellett.

„Számomra ennek a díjnak az az üzenete – hangsúlyozta Török Áron –, hogy érdemes itthon dolgozni, érdemes hazajönni, mert Romániában vannak lehetőségek, és ha valaki rengeteget dolgozik, felfigyelnek rá, ezt az eredményt bárki elérheti. Nekem nincs semmilyen különleges képességem, semmilyen különleges tehetségem, ezt akármelyik építész ugyanígy el tudja érni, csak rengeteget kell dolgoznia.” Ő maga is hazatért 2008-ban Budapestről, azóta, az elmúlt tizenöt évben építészként több fontos sepsiszentgyörgyi munkában szerepet vállalt. A díj azért is lényeges számukra, tette hozzá Török Áron, mert „szakmailag eléggé elszigetelve harcolunk Háromszéken, sokkal nehezebb a kortárs építészeti szakmával kapcsolatot tartani Sepsiszentgyörgyön, mint valamelyik nagyobb urbánus központban”. A mostani elismerés nem csak ránk irányítja a figyelmet, hanem komoly visszajelzést is jelent, „hogy nem szakadtunk el teljesen, naprakészek vagyunk és kortárs építészetet művelünk, mondhatunk mi is újdonságot a szakmának”.