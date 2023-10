Sepsiszentgyörgyön 2013 óta működteti a hajléktalanok éjjeli menedékhelyét a szeretetszolgálat helyi fiókszervezete, tulajdonképpen egy új intézmény jött létre, s ehhez elengedhetetlenül fontos volt az önkormányzat, civil szervezetek, illetve az egyházak támogatása – hangzott el a rendezvényen. Az intézményt vezető Székely Róbert elismerte, tíz év a szervezetük életében is hosszú idő, ám mindvégig arra törekedtek, hogy a közösséget, a rászorulókat segítsék. „Sok minden változott, egy dolog azonban biztos: munkatársaink, önkénteseink, akik első perctől itt voltak, most is itt vannak, és a következő évtizedben is ugyanígy támogatják ezt a tevékenységet” – fogalmazott.

Dénes Mihály, a szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókszervezetének elnöke felidézte, 1991-ben alakult szervezetük célja már induláskor az volt, hogy embertársaikon segítsenek, s tették ezt az azóta eltelt évek alatt sokféle módon: az utcán csellengő gyermekek, nehéz helyzetben lévő családok, hajléktalanok felkarolásával, segélycsomagok, élelmiszerek és ruhanemű adományozásával. Habozás nélkül döntöttek, amikor adta magát a lehetőség, hogy elvállalják az éjjeli menedékhely működtetését. Tíz év alatt 262 hajléktalant vettek nyilvántartásba, jelenleg húsz állandó látogatója van a menedékhelynek, további 15 személy pedig időszakosan veszi igénybe a szolgáltatásokat. Fontos eredményként értékelte, hogy a kedvezményezettek közül 63 személynek sikerült a társadalomba beilleszkedni, akár visszatérve családjukhoz, akár önálló életet kezdve. Jelenleg hat olyan személyt tartanak megfigyelés alatt, akik nemrég léptek az önállósodás útjára, rendszeres a kapcsolattartás, támogatják őket. Nyolc idős embert öregotthonokban, egy személyt pedig egy Maros megyei speciális intézményben helyeztek el. Az évek alatt 45 olyan személy hunyt el a nyilvántartottak közül, akinek nem volt családja, őket a szervezet tagjai kísérték utolsó útjukra. És ez csupán egy része a mindennapi munkának, hiszen „nem csak szállást, kosztot, tiszta ruhát szolgáltatunk, hanem igyekszünk minél több időt velük tölteni, gondjaikban mellettük állni” – fogalmazott Dénes Mihály. Elmondta azt is, tavaly októbertől egy nappali foglalkoztató is működik az épületben, ahol azok tölthetik el hasznosan a napjaikat, akik nem járnak munkába. Kézművesműhelyeket, találkozókat, kirándulásokat szerveznek a látogatóknak, akik az otthon, az udvar karbantartásában is kiveszik részüket.

A március óta működő szociális konyha révén ebédet is tudnak biztosítani, állandó támogatóiknak köszönhetően pedig reggelit és vacsorát is kapnak az éjjeli menedékhelyre bejárók. Köszönetet mondott a szállót működtető csapatnak, hogy a nehéz körülmények ellenére megértéssel fordulnak a bentlakók felé.

A különböző egyesületek, alapítványok, a civil szféra az évek során nagyon sok munkát átvett az önkormányzattól, és jobban végzik a vállalt feladatokat, mint azt a hivatal tudná – mutatott rá Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser, aki ezért a városvezetés nevében köszönetet mondott. Megígérte, az eddig biztosított anyagi támogatást a továbbiakban is folyósítják az éjjeli menedékhely működtetése érdekében.

Tischler Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat hazai szervezetének főtitkára alpolgármesterként tevékenykedett az éjjeli menedékhely létrehozásakor. Felidézte, a Csíki negyedi épületet, mely tíz éve a szálló otthonául szolgál, egy év alatt ürítették ki, miután az ott élő több száz embernek sikerült szálláshelyet találniuk, jobb életkörülményeket biztosítva számukra. Úgy vélte, a menedékhely működtetése „nem egyszerű feladat, ám éppen attól szép, hogy egy keresztény szervezet végzi ezt a munkát”.

A Máltai Szeretetszolgálat alapítója, tiszteletbeli elnöke, Puskás Bálint köszönetet mondott Székely Róbertnek és csapatának, hiszen „bebizonyították azt, hogy összefogással, hozzáállással, szívvel és hittel lehet segíteni az embereken” – fogalmazott.

A hajléktalanok világnapjára időzített jubileumi esemény zárásaként a meghívottak Takó István plébánossal együtt mondták el az Úr imáját.