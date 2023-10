Könyvbemutató

CEY-BERT RÓBERT GYULA A Szkíta Turul dinasztia örökösei című könyvét, mely a Hun trilógia harmadik kötete 13-án, pénteken 19 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet-teremben mutatják be. A könyvbemutatón jelen lesz Püski István, a Püski Kiadó tulajdonosa is.

SALAMON FERENC El van bütülve, Háromszéki szólások, kifejezések című könyvét ma 18 órától Gelencén a Művelődési Házban mutatják be. Az est házigazdája Kocsis Judit könyvtáros.

Kiállítás

TÁRLATZÁRÓ ESEMÉNYEK. A DÉJÀ VU – II. Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemle lassan a végéhez közeledik, azonban mielőtt a kiállítás bezárulna, az Erdélyi Művészeti Központ még számos eseménnyel szeretné meglepni a művészetkedvelő közönséget: ma 17 órától önismereti műhelymunkára várják a kiállító művészekkel azonos korú, azaz 50 és 20 év közötti felnőtteket; a foglalkozáson a részvevők érzelmeiknek a festészet műfajában való kifejezését sajátíthatják el Kolumbán Hanna vizuális művész vezetésével.

Október 14-én, szombaton 11 órától újabb alkotóműhely lesz gyerekeknek: a Kolumbán Hanna által tartott virágbogár című foglalkozás ezúttal a 6 és 13 év közötti gyerekeknek szól; a legkisebbek termésekből, virágszirmokból és levelekből alkothatják meg saját csodabogarukat a természetművészethez kapcsolódva.

Október 16-án, hétfőn 17 órától a szemle záróeseményeként két kiállító művész mutatkozik be: Bács Emese (sz. 1978, Brassó) festőművész Budapestről jön el Sepsiszentgyörgyre felvázolni pályája alakulását, Tamás Attila (sz. 1977, Kőhalom) Alsórákosról utazik ide, hogy sejtelmes szobrairól beszéljen. Az eseményre a 3. emeleti kiállítótérben kerül sor.

Színház

MINIÉVAD A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN. Ma 19 órától Pintér Béla – Darvas Benedek: Gyévuska (Hegymegi Máté rendezésében); 13-án, pénteken 19 órától Ivan Viripajev: Oxigén (Pálffy Tibor rendezésében). Jegyek válthatóak a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon. A jegyiroda nyitvatartási rendje: ma 9–16 óra, pénteken 9–13 óra között. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Molnár Ferenc: A testőr című előadása Kányádi Szilárd rendezésében október 13-án, pénteken 19 órától a Kosztándi Jenő bemutatóbérleteseknek lesz látható a Vigadó Művelődési Házban. Jegyár: 30 lej. t A mecénás bérlet ára (két személyre) 5 előadásra 350 lej, 4 előadásra 300 lej. A felnőttbérlet 5 előadásra 110 lej, 4 előadásra 100 lej. A diák- és nyugdíjas-bérlet 5 előadásra 75 lej, 4 előadásra 60 lej. Bérletet váltani a Vigadó Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 10–16 óráig, pénteken 10–14 óráig lehet (kártyás fizetésre is van lehetőség), illetve online a bilete.ro felületen. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonszámon lehet. Az Udvartér Színház bérletes évadot hirdet Brassóban és Kovásznán is. t Október 15-én 19 órától Torján Molnár Ferenc A testőr című előadását játsszák. Jegyár: 15 lej.

Zene

Üveghang Akadémia. Újabb kuriózummal jelentkezik a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet az Üveghang Akadémia második évadának októberi előadásán, amelynek helyszíne ezúttal az Árkosi Kulturális Központ lesz. Pénteken 19 órától Magyar Kornél magyarországi ütőhangszeres művész és főiskolai tanár lesz a vendég, aki Zenei nyelv és beszédszerű zene Nyugat-Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában címmel tart interaktív előadást.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház október 16-án, hétfőn 18 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében Tamási Áron Szüntelen király című darabját játssza. Az előadást 8 éven felüli nézőknek ajánlják. Érdeklődni, foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Hitvilág

RÓZSAFÜZÉR-ZARÁNDOKLAT. Október 13-áig Sepsiszentgyörgyöt körülölelő rózsafüzér-zarándoklatot szerveznek a város öt katolikus templomában, illetve a templomok közötti útszakaszokon. Az imalánc célja a város megújulása és békéje. A zarándoklat minden este a hat órai szentmisét követően kezdődik. Ma az Állomás negyedi Szent Benedek-templomtól, pénteken a Gyár utcai Krisztus Király-templomtól indulnak imádkozva a rózsafüzért. Az élő rózsafüzér-zarándoklatba bármelyik ponton be lehet kapcsolódni.

MÁRIA-IMALÁNC. Október 5. és november 2. között Mária imaláncot imádkoznak a sepsiszentgyörgyi Medju­gorjei Imacsoport, a RomKat olvasói és a Mária Rádió hallgatói. Ma, 14-én, 16-án, 17-én és 18-án este 18 órától, 13-án reggel 7 órától a szentmisék erre a célra vannak felajánlva a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-templomban.

MÁLTAI VILÁGNAP. Szombaton kerül megrendezésre az 1. Máltai Világnap, melynek eseménysorozatába a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat is bekapcsolódik. 15 órától közösségi együttlétre hívnak minden érdeklődőt a Szent József-plébánia udvarára. Izgalmas játékokkal, elsősegélyes bemutatóval készülnek. Az eseményt 18 órakor közös szentmisével zárják a Szent József-templomban.

IDŐSEK NAPJA SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Vasárnap a Szent József-templomban az időseket ünneplik. Hívnak mindenkit, hogy együtt imádkozzanak velük és értük a szép öregkorért. Várják a 70 év fölötti időseket a tíz órakor kezdődő szentmisére, utána a plébánián egy közös ünneplésre, együttlétre.

KNEIPP-HÉTVÉGE SZÉKELYUDVARHELYEN. November 21–24. között Kneipp hétvége lesz Székelyudvarhelyen, a ferences nővéreknél. A program keretében főként a vizes alkalmazások megtapasztalására, elsajátítására és elcsendesedésre lesz lehetőség tízfős csoportban. Jelentkezni a 0741 694 139-es telefonszámon vagy a mimeldan@gmail.com e-mail-címen lehet.

Jubileumi emlékünnepség Kézdivásárhelyen

Szentkereszty Stephanie bárónőre és a 150 éves Háromszék Vármegyei Erzsébet Árvaleány-nevelő Intézet alapítására emlékeznek a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban ma 18 órától jubileumi kiállítás és könyvbemutató keretében. A zágoni származású bárónő nevéhez fűződik Kézdivásárhely első szociális illetve egészségügyi intézményeinek megalakítása. A közjó szolgálatában álló élete és munkássága, erkölcsi gondolatai ma is példaértékűek.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdiszentkereszten és Bélafalván, pénteken Kézdiszentléleken. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.