Megújul a közvilágítás Esztelneken

Újabb jelentős pályázatot nyert az esztelneki önkormányzat: a Környezetvédelmi Alap támogatásával teljes egészében korszerűsítik a közvilágítást. Ezzel egy időben a mellékutcákban bővítik is az égők számát, és elektromos autó vásárlására is pályáztak az alapnál.

Ahogy megkapják az építési engedélyt, kezdődhet a kivitelezés – tájékoztatott Salamon Balázs polgármester. „A település minden oszlopára LED-lámpa kerül, és a hálózatot is kicseréljük úgynevezett intelligens rendszerre. Ez azt jelenti, hogy egy vezérlőegység késő este automatikusan visszavesz az utcai lámpák fényerejéből, hogy ezzel is áramot spóroljon. Korán reggel, amikor úgymond megkezdődik az élet, ismét nagyobb fényerővel fognak világítani az égők. Hangsúlyozom, hogy minden oszlopra lámpatest kerül, jelenleg csak a 114-es számú megyei úton van minden póznán égő, a mellékutcákban csak minden másodikon. Nagyon várja a közösség, ez azon a konzultáción is kiderült, amelyet a lakók számára szerveztünk. A megbeszélésen elmondhatták, melyek azok a problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják őket, és érdekes módon az egyik a közvilágítás kérdése volt” – magyarázta a polgármester.

Az önkormányzatnak egy másik pályázata is van a Környezetvédelmi Alapnál, a roncsprogramhoz tettek le egy projektet. „120 ezer lejt fogunk kapni, a környezetvédelmi minisztérium által folyósított pénzből elektromos autót vásárolunk. A kiírás első fordulójában is pályáztunk, de ott formai hibát követtünk el, így a pályázatunkat visszadobták. Most viszont minden rendben van” – summázott Salamon Balázs.