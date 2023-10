Keményen harcolt, sőt, az utolsó negyedet meg is nyerte a Sepsi-SIC, ám a zöld-fehérek ennek ellenére 70–58-ra kikaptak a Famila Schio együttesétől a női kosárlabda Euroliga A-csoportjának 2. fordulójában. A sorozat következő körében a szentgyörgyi lányok a Lublin otthonában lépnek pályára, az olasz bajnok pedig a DVTK Miskolc alakulatát fogadja.

Idegesen kezdett mindkét együttes, két-két kihagyott támadás után a Famila Schio szerezte meg a vezetést, majd pillanatok alatt 6–0-ás előnyre tett szert. Zoran Mikes korai időkéréssel megtörte az olaszok lendületét, és a 3. perc végén Hrisztova révén a Sepsi-SIC is pontozott. A folytatásban az olaszok akarata érvényesült a pályán, s a 7. minutumban Reisingerova duplájával elléptek 10 pontra (7–17). A folytatásban triplapárbaj alakult ki a pályán, sajnos ezt is és a játékrészt is a pontosabban célzó taljánok nyerték meg (14–25). A negyed egyedüli pozitív hozadéka, hogy bemutatkozott a zöld-fehéreknél az amerikai Chelsea Nelson, aki egy kicsit felpörgette a palánk alatti teljesítményünket. A második tíz perc roppant küzdelmesre és pontszegényre sikeredett, a 8 egységet szerző Hrisztova tartotta játékban a hazaiakat (23–37).

A nagyszünetben a Sepsi-SIC rendezte valamelyest a sorait, és Green hárompontosával a zöld-fehérek elkezdtek felzárkózni az olasz bajnokra, s a 27. percben csak 11 pont volt a hátrányuk (30–41). Ekkor Georgios Dikaioulakos időt kért és felrázta lányait, akik ritmust váltva ismét elhúztak. A negyed utolsó kosarát Nelson szerezte, és ezzel ő is feliratkozott a pontszerzők listájára (37–53). A zárónegyedet a Schio kezdte jobban, ám egy hazai timeout után Green három triplát is elsüllyesztett, és tizenegy pontosra apadt a vendégek előnye (54–65). Újabb olasz időkérés után felváltva pontoztak a csapatok; a Sepsi-SIC ugyan 70–58-ra kikapott az Euroliga-bronzérmes Famila Schiótól, de lányaink a mutatott játékuk és küzdeni akarásuk nyomán emelt fővel hagyhatták el a pályát.

Akárcsak egy hete a Zaragoza ellen, a mostani találkozó két legeredményesebb játékosát is a Sepsi-SIC adta, miután Green és Hrisztova 20–20 ponttal zárt, a túloldalon a 13 pontig jutó Guirantes, a 12 egységet szóró Parks és a 11 pontot dobó Reisingerova jeleskedett.

Női kosárlabda, Euroliga, A-csoport – 2. forduló: Sepsi-SIC–Famila Schio 58–70 (14–25, 9–12, 14–16, 21–17) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1100 néző. Vezette: Özlem Yalman (török), Vladimir Jevtović (szerb), Paulina Karolina Gajdosz (lengyel). Sepsi-SIC: Gereben 4, Nyström 5/3, Hrisztova 20, Green 20/18, Mununga 1–Dumitrescu, Nelson 2, Akathiotou, Cătinean, Belegante, Janković 6, Mikes. Edző: Zoran Mikes. Schio: Sottana 4, Guirantes 13/9, Parks 12/6, Keys 5/3, Reisingerova 11–Juhász 8, Bestagno 4, Sivka 2, Crippa 3/3, Chagas, Verona 4, Penna 4/3. Edző: Georgios Dikaioulakos. Kipontozódott: Gereben (40.).