Városunk egyik ikonikus helye, az Állomás negyedi tó hosszú évekig elhanyagolt állapotba került, és valahányszor elhaladtunk előtte, szomorúan tapasztaltuk, hogy egyre inkább benövik a cserjék, bokrok, ellepi a gaz. Ezért az önkormányzat úgy döntött, nem nézheti tétlenül a pusztulást, megújult formában adja vissza a tavat és annak környékét a sepsiszentgyörgyieknek.

A tó néhány évtizeddel ezelőtt még népszerű szabadidős létesítmény volt, rengetegen sétáltak, csónakáztak, horgásztak ott, azonban a folyamatos szivárgások miatt vízszintje drámaian csökkenni kezdett, végül teljesen kiapadt és helyét benőtte a gaz.

A közösség részéről érkezett visszajelzések alapján nemcsak a sepsiszentgyörgyieknek, de még a környező településekről idelátogatóknak is hiányzik ez a csendes, pihentető kikapcsolódást nyújtó zöld oázis, amely a terület adottságai szempontjából is kiváló helyen fekszik és gyalog vagy kerékpárral is könnyen megközelíthető.

Régi varázsát új formában kapja vissza

A tervek szerint a tó eredeti vízfelületének mintegy kétharmadát állítjuk vissza, a fennmaradó egyharmadot földdel töltjük fel, így csónakázásra is alkalmas lesz. A tavat körülölelő környezet helyreállításával közel háromhektárnyi zöldövezetet alakítunk ki. A töltésen összesen 1500 négyzetméternyi sétányt, 650 négyzetméter alapterületű futópályát alakítunk ki, ezenkívül egy kávézó és illemhely épül, de kosárlabda- és futballpálya is lesz.

A létesítményt fotovoltaikus panelekkel és LED-technológiával világítjuk meg, a területén biztonsági kamerákat is elhelyezünk, a jobb megközelíthetőség érdekében pedig parkolóhelyeket alakítunk ki. A beruházás befejezésével egy minden igényt kielégítő modern, kikapcsolódásra, aktív pihenésre alkalmas szabadidőközpont létesül, amely pár órás, de akár egész napos családi programnak is megfelelő helyszínt biztosít az idelátogatók számára.

Mi történt eddig és hol tartanak jelenleg a munkálatok?

Az állomási tó és környékének átépítése érdekében néhány évvel ezelőtt lakossági fórumot hirdettünk a terület átalakítására, és közösen elterveztük ennek újjáépítését. 2021-ben kezdtük el a felújítási munkálatokat, amelyet egy kötelező és hosszú ideig tartó régészeti feltárás előzött meg. Miután a kivitelezők eltávolították az egykori tómederben felnőtt füzes ciherest, nekiláttak a tereprendezésnek. A munkálatok során megerősítették a tó medrét, megtörtént a tó körüli támfal kiépítése, megépültek a stégek, elkészültek a tóhoz vezető lépcsők, megépült a fogadóépület, valamint kialakították és leaszfaltozták a sportpályákat is.

Jelenleg az öltözők és mellékhelyiségek építése van folyamatban – amelyeket bárki használhat, aki sportolni szeretne –, majd a zöldövezetek öntözőrendszerének kiépítése következik.

Annak érdekében, hogy este is biztonságosan sétálhassunk, kocoghassunk a tó körül, energiatakarékos világítórendszert, térfigyelő kamerákat szerelnek fel és wifihálózatot építenek ki a tó körüli pihenőövezetben.

Miért álltak le egy ideig a munkálatok és mikorra fejeződnek be?

Időközben több tervmódosításra is szükség volt, amelyek hátráltatták a munkálatokat. Az építkezés során kisebb hibákra derült fény a tervben, ezért korrekciókra volt szükség, a kivitelező pedig emiatt kénytelen volt felfüggeszteni a munkát. A tó közepén található sziget a beruházás kezdetén nem volt az önkormányzat tulajdonában, de hosszas egyeztetések és többszöri nekifutás után nemrég sikerült megvásárolnunk a kétszáz négyzetméteres területet is, amelyen az egykori kis cukrászda állt, ennek helyén egy új kávézó kap helyet hangulatos terasszal, panorámás kilátást biztosítva a tóra.

Idén ősztől ismét teljes gőzzel folytatódhattak a munkálatok, rövid idő alatt látványosan haladtak az építkezéssel. Viszont a csúszás miatt a munkálatokat az építő már csak jövő évben tudja befejezni, ugyanis a munkafolyamat egyik legfontosabb részét, a tómeder szigetelését – amely a korábbi fő gondot jelentő szivárgást hivatott megakadályozni – a közelgő tél miatt jövőre kell halasztani. Bízunk benne, hogy jövő nyáron már újra birtokba vehetik az Állomás negyedi tavat a sepsiszentgyörgyiek, ahol pihenhetnek, csónakázhatnak, vízibiciklizhetnek és sportolhatnak.

